ČTK

"Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v případě těchto dvou zahraničních institucí obdrželo přes 80 stížností od poškozených studentů z Nepálu, Indie a Bangladéše," uvedla mluvčí ministerstva Aneta Lednová. "Studenti zaplatili za přijímací řízení značnou částku, a ačkoli k vlastnímu studiu vůbec nenastoupili, vyplacené finanční prostředky jim vráceny nebyly," doplnila.

Jména dalších pěti vysokých škol, se kterými je vedeno správní řízení, ministerstvo zveřejnit nesmí. "To, kde je potenciální problém, to znamená, kde potom vedeme řízení o přestupku, je ze zákona neveřejné. To znamená, že nemůžeme poskytovat údaje ani o průběhu, ani o konkrétních institucích, protože bychom je samozřejmě mohli poškodit, kdyby se informace dostala ven," vysvětlil Radiožurnálu náměstek ministra školství Pavel Doleček.

V Česku aktuálně působí 16 zahraničních vysokých škol nebo jejich poboček, které splnily všechny zákonné podmínky a prošly kontrolou ministerstva. Zahraniční instituce mají povinnost se k úřadu registrovat od září 2016, zavedla to novela vysokoškolského zákona.