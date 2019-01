Kristýna Léblová, rap, Novinky, Právo

„Je docela teplo. Voda má tři stupně, vzduch -1 stupeň, to je pro nás tak akorát,“ hodnotil jeden z plavců. V čele šli a posléze i plavali Tři králové s korunkami na hlavách.

Do Vltavy vlezla zhruba padesátka otužilců

FOTO: Novinky

I takhle se dá přivítat nový rok. Nejprve se osmačtyřicet plavců teatrálně předvedlo na břehu přímo u Karlova mostu, kde se nechali fotografovat turisty. Poté nastoupili do lodi u pátého mostního pilíře Karlova mostu, tedy z místa, kde byl do Vltavy svržen sv. Jan Nepomucký.

Otužilci v čele se třemi králi v neděli plavali ve Vltavě pod Karlovým mostem v Praze.

FOTO: Radek Plavecký, Právo

„My jsme šli tak kolem a spadli jsme do vody,“ žertoval na kameru Novinek předseda České otužilecké unie Vladimír Komárek s korunou na hlavě ponořen do Vltavy. „Je to devátý ročník plavby s převoznickým punčem. Počasí nám přeje, jsme spokojení. Cítím se dobře,“ svěřil se a dodal, že letos se sešlo nejvíce plavců ze všech ročníků.

Mezi necelou padesátkou otužilců byla i čtyřiašedesátiletá Lenka Šídová, která se otužování věnuje pět let. Na plavbu se krásně nalíčila a nazdobila. „To aby byla když tak snaha mě zachraňovat,“ smála se plavkyně jakmile vylezla z vody.

Jeden ze tří králů (Vladimír Komárek) po úspěšném plaveckém výkonu požehnal Muzeu Karlova mostu, kde měli otužilci zázemí

FOTO: Radek Plavecký, Právo

Lodě sportovce zavezli zhruba do poloviny Vltavy a odtud všichni plavali zpátky na břeh. Ve vyhřátém zázemí Muzea Karlova mostu pak všichni postupně rozmrzali.

Na otužilce dohlíželi ze člunu i záchranáři.

FOTO: Radek Plavecký, Právo

„Všichni to úspěšně zvládli, nikomu nebylo potřeba pomáhat. Je vidět, že jsou trénovaní a vydrželi, nikdo nekolaboval,“ hodnotil jeden ze záchranářů, zatímco plavci zachumlaní do teplých bund třímali v rukách hrnky s horkým čajem nebo se zahřívali polévkou.