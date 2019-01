Klaus nevyloučil kandidaturu na prezidenta, Babiš prý zavádí komunistická opatření

Bývalý prezident Václav Klaus nevyloučil kandidaturu na prezidenta, byť by to podle něj byli vhodnější spíše mladší kandidáti. Uvedl to v pravidelném novoročním rozhovoru v pořadu Partie na TV Prima. Kritizoval také premiéra Andreje Babiše, který podle něj nemá žádnou koncepci vládnutí a jen ustupuje koaličním partnerům a realizuje tak komunistická opatření.