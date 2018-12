Syrský prezident Bašár Asad povolil iráckým silám útočit na cíle teroristické organizace Islámský stát (IS) na syrském území, aniž by musely čekat na svolení úřadů v Damašku. Nedělní oznámení je potvrzením blízkých vztahů mezi sousedními... Celý článek Můžete útočit na IS v Sýrii bez svolení, vzkázal Asad Iráku»