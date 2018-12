Barbora Zpěváčková, Novinky

16:41 - Kalousek na to odvětil, že Německo již třetím rokem sestavuje přebytkový rozpočet a Slovensko připravuje na příští rok vyrovnaný rozpočet. „Česká republika připravuje deficitní rozpočet. Pro to není žádné rozumné vysvětlení, než že hospodaříte špatně,” vzkázal Schillerové.

16:38 - „Toto není nejhorší rozpočet. Tím, kdo nejvíc zamluvil tuto zemi, byl pan předseda Kalousek. Nechci v tomto trendu pokračovat, chci jít cestou opačnou,” uzavřela svůj projev ministryně financí.

16:32 - Schillerová řekla, že vláda připravovala rozpočet s maximální přesností a odpovědností.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) hájí ve Sněmovně rozpočet na rok 2019

FOTO: Jan Handrejch, Právo

16:25 - „Neměli jsme zvyšovat důchody, neměli jsme dávat dalších sedm nebo osm miliard na investice do školství? neměli jsme navýšit mzdy ve veřejném sektoru?” tázala se opozice Schillerová.

Premiér Andrej Babiš (ANO)

FOTO: Ondřej Deml, ČTK

16:19 - Slovo si vzala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). „Připravili jsme dobrý rozpočet, který zohledňuje priority této vlády. Doby, kdy tato země měla špatné rozpočty, pane Kalousku, jsou dávno pryč,” prohlásila.

16:04 - Miroslav Kalousek navrhl, aby se o rozpočtu mohlo hlasovat i po 21:00.

15:51 - Hlasování o pozměňovacích návrzích bude dlouhé. Sešlo se jich celkem 102.

15:30 - Poslanci už o rozpočtu debatují pět a půl hodiny. Do obecné rozpravy se hlásí ještě dva poslanci.

15:08 - Vládě za rozpočet vyčinil i Václav Klaus ml. (ODS). „Utrácíte jak Špidla, když říkal, zdroje jsou. Utrácíte, a ještě si na to půjčujete,” vyčetl.

Poslanec Václav Klaus mladší (ODS)

FOTO: Ondřej Deml, ČTK

Jako příklad uvedl financování regionálního školství. „Za poslední dva roky vzrostl rozpočet v regionálním školství o 41 miliard korun. Sypete do toho 40 procent. Zlepšily se znalostí dětí? Zvýšily se mzdy o 40 procent? Všechno to nasypete do pochybné reformy financování školství, nemáte žádnou koncepci,” kritizoval kabinet.

14:50 - „Hlavní problém je, že až přijde ekonomická krize přijde, nebude dostatek peněžních prostředků, protože je utrácíme v době růstu,” prohlásil poslanec ODS Jan Skopeček.

Premiér Andrej Babiš (ANO) během jednání Sněmovny o rozpočtu nebude vystupovat.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

14:36 - Pirát Mikuláš Ferjenčík prohlásil, že vláda rezignovala na snahu hledat úspory.

14:30 - Jednání Sněmovny pokračuje.

12:32 - Poslanci přerušili jednání o rozpočtu, k návrhu se vrátí o půl třetí odpoledne.

12:14 - Premiér Andrej Babiš (ANO) nebude před poslanci rozpočet hájit a v diskuzi vůbec nevystoupí. „Nejsem ministr financí, paní Schillerová okomentuje za vládu všechny připomínky kolegů poslanců,“ napsal Novinkám.

12:07 - Olga Richterová (Piráti) řekla, stát by mohl ušetřit miliardy na tom, kdyby omezil papírování. „Tušíte, kolik náš stát dává za poštovné? Jsou to dvě miliardy korun ročně. Je to přesně ten prostor pro úspory, který povede ke spokojenosti všech, pokud se nám podaří udělat podporu datových schránek mezi úředníky i občany,” zdůraznila Richterová.

11:49 - Slova Gajdůškové pobouřila Černochovou, která předsedá výboru pro obranu. „Rozdáváte miliardy na jízdné zdarma a nechcete zvedat peníze na obranu tak, jak jste se k tomu zavázali?” rozčílila se Černochová směrem k ČSSD.

11:41 - Poslankyně ČSSD Alena Gajdůšková řekla, že by si představovala více peněz pro učitele a zaměstnance v sociálních službách místo vyšších výdajů na obranu.

11:24 - Poslankyně Jana Černochová (ODS) vytýkala kolísající růst peněz na obranu. Podle ní je potřeba investovat více jak do obrany, tak do bezpečnosti. „Ne peníze projídat - obrazně i doslova,“ konstatovala.

11:05 - Ministryně financí Alena Schillerová zdůraznila, že návrh rozpočtu výrazně měnit nechce. „Dostali jsme 102 pozměňovacích návrhů v úhrnu přesahujících částku 140 miliard korun. Jsem však ochotna podpořit zejména návrhy, které doporučuje rozpočtový výbor,” uvedla.

Sněmovna dnes jedná o státním rozpočtu na příští rok. Dostali jsme 102 pozměňovacích návrhů v úhrnu přesahujících částku 140 mld. Kč. Jsem však ochotna podpořit zejména návrhy, které doporučuje rozpočtový výbor. Držte nám palce, ať se nám to podaří! — Alena Schillerová (@alenaschillerov) 19. prosince 2018

10:56 - Šanci má i požadavek komunistky Hany Aulické Jírovcové na posílení částky pro sociální služby o 200 milionů korun.

10:41 - Moc pozměňovacích návrhů šanci nemá. Zřejmě projde návrh Miloslavy Vostré (KSČM), která chce přidat 600 milionů korun na výstavbu a opravy obecních bytů a škol. Přijetím tohoto návrhu komunisté podmiňují podporu celého rozpočtu.

10:21 – Ťok se hájil s tím, že za stav D1 mohou předchozí ministři dopravy, kteří se o dálnici nestarali. To pobouřilo další poslance. „Pokud ministr této vlády řekne, že za stav D1 může někdo, kdo měl na starost ministerstvo dopravy šest až 12 let před ním, to není hodno člena vlády,“ řekl poslanec Vít Kaňkovský (KDU-ČSL).

Debata se stočila k dálnici D1. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) během jednání Sněmovny

FOTO: Petr Hloušek, Právo

10:12 – Debata se stejně stočila k dálnici D1. Miroslav Kalousek se špičkuje s ministrem dopravy Danem Ťokem (za ANO). Kalousek připomněl ministrovi jeho úterní výrok, že nečekal, že 16. prosince napadne sníh. [celá zpráva]

10:05 - Do rozpočtu se obul Jan Farský (STAN). „Vykupujete si hříchy svého předsedy, ale prodáváte budoucnost České republiky,“ prohlásil směrem k hnutí ANO. Vláda si podle něj kupuje voliče skrz chystané obědy zdarma či slevami na jízdném.

9:56 – Návrh státního rozpočtu je podle předsedy ODS Petra Fialy mdlý, nevýrazný, bez ambicí, neobsahuje důležité priority a ještě k tomu je deficitní. „Vláda nemá ambici něco udělat a nemá ani představivost, co by to mohlo být – a to se plně projevuje v rozpočtu. A proto ho ODS nemůže podpořit,“ napsal Fiala na Twitter.

Návrh státního rozpočtu je mdlý, nevýrazný, bez ambicí, neobsahuje důležité priority a ještě k tomu je deficitní... Vláda nemá ambici něco udělat a nemá ani představivost, co by to mohlo být - a to se plně projevuje v rozpočtu. A proto ho ODS nemůže podpořit. — Petr Fiala (@P_Fiala) 19. prosince 2018

9:48 – Lidovci na tiskové konferenci řekli, že pokud by prošly jejich pozměňovací návrhy, podpořili by rozpočet jako celek. KDU-ČSL navrhuje přidat peníze na sociální služby, na platy učitelů a bezpečnost. „Rozpočet není dokonalý, ale jsme ochotni podpořit zákon o státním rozpočtu, když tyto priority projdou,“ sdělil předseda lidovců Pavel Bělobrádek.

Jednání o rozpočtu bude podle kuloárních informací dlouhé. Zleva ministryně financí Alena Schillerová, premiér Andrej Babiš a předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek.

FOTO: Roman Vondrouš, ČTK

9:35 – Poslankyně STAN Věra Kovářová hájila svůj pozměňovací návrh, který by přidal 5,3 miliard korun na platy učitelů. „Došlo by k navýšení platů téměř na 130 procent průměrné mzdy – což najdeme v programovém prohlášení vlády, která říká, že navýší platy učitelů dokonce na 150 procent,“ podotkla poslankyně.

Byl by to dobrý rozpočet jen za předpokladu, že by byl příští rok konec světa, prohlásil šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

9:20 – V úvodu vystoupil s kritikou Kalousek. Zdůraznil, že celková výše investic k výdajům státního rozpočtu klesá. „Co opravdu roste, jsou platy státních zaměstnanců, neinvestiční nákupy, sociální dávky a celá řada naprosto nesmyslných opatření jako plošná sleva na dopravu, obědy zdarma bez ohledu na majetkové postavení dětí a jejich rodin,“ řekl.

9:13 – Třetí čtení návrhu zákona o státním rozpočtu právě začalo.

9:12 – Situaci na dálnici D1 by Sněmovna měla řešit ve čtvrtek.

9:04 – Poslanci zatím řeší pořad schůze. Lidovci navrhují, aby Sněmovna projednala situaci na dálnici D1. KDU-ČSL to chtěla prosadit už v úterý, ale poslanci ANO to nedovolili. [celá zpráva]

9:00 – Schůze Sněmovny začala.

Navrhovaný schodek je 40 miliard - oproti letošku o deset miliard nižší. Rozpočet počítá s celkovými výdaji 1505 miliard korun.

Poslanci navrhli přesuny za 140 miliard korun a ve středu budou hlasovat o pozměňovacích návrzích. Poslanci chtějí přidávat miliardy korun například na platy učitelů, na příspěvky na péči pro postižené lidi, na sociální služby nebo na opravy silnic.

Rozpočet hájí ministryně financí Alena Schillerová. Podle ní je to dobrý rozpočet a měl by doznat jen minimum změn. „Byl od dubna byl konzultován, probírán,“ uvedla Schillerová.

Opozice kromě výše schodku kritizuje nedostatek peněz na investice a na vědu. „Byl by to dobrý rozpočet jen za předpokladu, že by byl příští rok konec světa,“ komentoval Kalousek.

Šéf poslanců STAN Jan Farský prohlásil, že „je to smutný pohled na nekompetenci, která je do rozpočtu ze strany vlády vložena“.

Vládní ANO a ČSSD nemají pro schválení dostatek hlasů, potřebují proto podporu od komunistů, kteří ji už přislíbili. Takzvaný zákon roku, jak se návrhu rozpočtu říká, už neschvaluje Senát.