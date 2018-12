Barbora Zpěváčková, Novinky

9:48 - Lidovci na tiskové konferenci řekli, že pokud by prošly jejich pozměňovací návrhy, podpořili by rozpočet jako celek. KDU-ČSL navrhuje přidat peníze na sociální služby, na platy učitelů a bezpečnost. „Rozpočet není dokonalý, ale jsme ochotni podpořit zákon o státním rozpočtu, když tyto priority projdou,” sdělil předseda lidovců Pavel Bělobrádek.

9:35 - Poslankyně STAN Věra Kovářová hájila svůj pozměňovací návrh, který by přidal 5,3 miliard korun na platy učitelů. „Došlo by k navýšení platů téměř na 130 procent průměrné mzdy - což najdeme v programovém prohlášení vlády, která říká, že navýší platy učitelů dokonce na 150 procent,“ podotkla poslankyně.

9:20 - V úvodu vystoupil s kritikou Kalousek. Zdůraznil, že celková výše investic k výdajům státního rozpočtu klesá. „Co opravdu roste, jsou platy státních zaměstnanců, neinvestiční nákupy, sociální dávky a celá řada naprosto nesmyslných opatření, jako plošná sleva na dopravu, obědy zdarma bez ohledu na majetkové postavení dětí a jejich rodin,” řekl.

9:13 - Třetí čtení návrhu zákona o státním rozpočtu právě začalo.

9:12 - Situaci na dálnici D1 by Sněmovna měla řešit ve čtvrtek.

9:04 – Poslanci zatím řeší pořad schůze. Lidovci navrhují, aby Sněmovna projednala situaci na dálnici D1. KDU-ČSL to chtěla prosadit už v úterý, ale poslanci ANO to nedovolili. [celá zpráva]

9:00 – Schůze Sněmovny začala.

Navrhovaný schodek by měl být oproti letošku o deset miliard menší, rozpočet počítá s celkovými výdaji 1505 miliard korun.

Poslanci navrhli přesuny za 130 miliard korun a ve středu budou hlasovat o pozměňovacích návrzích. Poslanci chtějí přidávat miliardy korun například na platy učitelů, na příspěvky na péči pro postižené lidi, na sociální služby nebo na opravy silnic.

Rozpočet hájí ministryně financí Alena Schillerová. Podle ní je to dobrý rozpočet a měl by doznat jen minimum změn. „Byl od dubna byl konzultován, probírán,“ uvedla Schillerová.

Opozice kromě výše schodku kritizuje nedostatek peněz na investice a na vědu. „Byl by to dobrý rozpočet jen za předpokladu, že by byl příští rok konec světa,“ komentoval Kalousek.

Šéf poslanců STAN Jan Farský prohlásil, že „je to smutný pohled na nekompetenci, která je do rozpočtu ze strany vlády vložena“.

Vládní ANO a ČSSD nemají pro schválení dostatek hlasů, potřebují proto podporu od komunistů, kteří ji už přislíbili. Takzvaný zákon roku, jak se návrhu rozpočtu říká, už neschvaluje Senát.