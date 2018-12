Barbora Zpěváčková, Novinky

„Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená nepřítomná vládo, všechny vás vítám,“ zahájil čtvrteční jednání řídící schůze Vojtěch Pikal (Piráti).

Debatu musel vzápětí na deset minut přerušit, protože v jednacím sále nebyl v devět hodin ani jeden člen vlády a Sněmovna nemohla jednat. Poté dorazil ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD), další desítka ministrů se omluvila z pracovních důvodů či zahraniční cesty.

„Jak makají ministři naší vlády. Dnes jsou v plánu interpelace, tak jako vždy ve čtvrtek, když jedná Sněmovna. V ministerských lavicích ani noha,“ komentoval poslanec Vlastimil Válek (TOP 09).

„Jak si vláda ČR váží demokratické diskuse. Právě probíhají písemné interpelace. Nemá ale kdo odpovídat - přítomen jeden ministr. Holt makáme,“ napsal na Facebook první místopředseda hnutí STAN Vít Rakušan.

„Mně to nepřijde už normální,“ prohlásil šéf pirátských poslanců Jakub Michálek s tím, že jeho interpelace na Andreje Babiše (ANO) o elektronickém spisu leží ve Sněmovně už od října a premiér od té doby na písemné interpelace nedorazil.

„Nic nového pod sluncem,“ konstatoval předseda klubu KSČM Pavel Kováčik s tím, že na interpelace ministři nechodili ani v minulých volebních obdobích.

Gazdík chce změnu



Předseda STAN Petr Gazdík Novinkám řekl, že se bude snažit o to, aby se průběh interpelací změnil. „Budeme iniciovat dohodu napříč stranami na změnu interpelací. Jejich podoba je naprosto nedůstojná, zbytečně zabíjí čas, ministři, ani poslanci se jich neúčastní,“ uvedl Gazdík.

Podle něj by měly být interpelace kratší a efektivnější. „Z mého pohledu by se písemné interpelace měly zrušit, písemně by ministr odpovídal jen v případě nepřítomnosti a potom by musel stejně odpovědět ústně, aby se tomu nevyhnul,“ nastínil Gazdík.

O změnu se snažil už v minulém volebním období ještě jako místopředseda Sněmovny. Říkal, že ministři by se měli interpelací účastnit povinně vyjma akcí, na kterých jsou nezastupitelní. Také by mělo být snahou jednotlivých klubů, aby se poslanci dostavovali. Ke změně ale nedošlo.

Podle jednacího řádu dolní komory se poslanci mohou obracet s dotazy na členy vlády buď písemně, nebo prostřednictvím ústních interpelací. Na interpelace jsou vyhrazeny čtvrtky. Odpovědi na písemné interpelace se projednávají od 9 do 11 hodin, odpovědi na ústní interpelace na předsedu a členy vlády od 14:30 do 18 hodin.