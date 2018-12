Novinky

Podle meteorologů se bude během úterý od severozápadu ochlazovat. „Ve středu ráno budou teploty ve dvou metrech nad zemí na celém území pod bodem mrazu. Mokré povrchy proto budou namrzat a místy se bude tvořit náledí,” uvádí výstraha, kterou budou meteorologové dále upřesňovat.

Déšť by se v úterý odpoledne měl vyskytovat jen místy a díky mírnému větru, který by měl vát zejména na Českomoravské vrchovině a na jižní Moravě, by se měly leckde mokré povrchy vysušovat.

„Proto na Moravě, ve Slezsku a v jižních Čechách čekáme tvorbu náledí s nižší pravděpodobností a až později během noci na středu,” doplnili meteorologové.

Varování platí od úterních 21 do středečních 10 hodin pro všechny kraje.

Ledovka 2. prosince večer v Mikulově na Břeclavsku.

FOTO: Václav Šálek, ČTK

