Karolina Brodníčková, Právo

Před třemi týdny jste rezignoval na prvního místopředsedu kvůli rozepřím s ostatními členy vedení. Teď s chladnou hlavou nelitujete?



Máte pocit, že spory uvnitř ČSSD po mém odchodu utichly? Takže ne, rozhodně nelituju. Cítil jsem, že se zpronevěřuji svým idejím a důvodům, proč jsem před dvaceti lety do ČSSD vstupoval.

Uvnitř strany se předpokládá, že to nebylo vaše poslední slovo. Budete na březnovém sjezdu opět kandidovat na předsedu?



Oslovilo mě mnoho spolustraníků s výzvou, abych zvedl předsednický prapor. Chce-li člověk něco měnit, musí to měnit z nějaké pozice. Jezdím po republice a hovořím s lidmi, jak si představuji budoucnost strany. Nevylučuji, že budu kandidovat, pokud uvidím, že je o to v členské základně zájem.

Soc. dem. potřebuje vizi a výraznou tvář. Řítíme se stále dolů a stále jsme nenašli dno. Je potřeba, aby se objevili ti, kteří jsou ochotní do toho jít. A já říkám, že jsem ochotný do toho jít.

Neříkejte, že už nejste rozhodnutý…



Ale má to několik podmínek. Musím cítit, že to chce členská základna. Druhá podmínka je, že nebudu vstupovat podruhé do stejné řeky, abych měl proti sobě zbytek vedení, předsednictvo strany a ústřední výkonný výbor, který je podle mě zbytečným orgánem. Vedení by mělo být svěřeno jen nějakému užšímu týmu, krizovému managementu.

S kým byste chtěl sedět ve vedení?



Myslím, že do vedení ČSSD by měli přijít lidé se zdravým, selským rozumem. Lidé, kteří získali opakovaně důvěru občanů v komunálních či krajských volbách a za kterými je vidět práce.

Ve volbě vedení ČSSD vždy sehrály největší roli krajské dohody. Máte tedy šanci?



Dohody krajských delegací vždy existovaly. Ale do tohoto obrazu nezapadá můj úspěch z února v prvním kole volby předsedy (získal 179 hlasů, Hamáček 155 - pozn. red.). Protože já jsem žádnou dohodu neuzavíral. Předpokládalo se, že se souboj odehraje mezi Janem Hamáčkem a Milanem Chovancem.

Jak říká jeden můj kamarád, hlavou zeď prorazíš, ale záleží na rozběhu. Jsem narozený ve znamení berana a jsem připraven hlavou tu zeď prorážet zas.

Když neuspějete ve volbě předsedy, kandidoval byste na prvního místopředsedu? Že byste si zopakoval model, který už jednou skončil neúspěšně?



To je předčasné, nevíme, kdo se bude ucházet o posty předsedy a místopředsedů. Obávám se, že už sjezd začíná být pečlivě organizován a hlasy delegátů se už pro kandidáty počítají.

V posledních dvaceti letech jsme zpanštěli. Byli jsme zvyklí vyhrávat volby, naši vrcholní představitelé seděli na významných postech v Praze a zapomněli, pro koho tu jsou a kdo je volil.

Svůj návrat do vedení byste tedy spojil s revolucí uvnitř strany?



Vždyť myšlenky ČSSD jsou základem člověčenství. Pomáhat těm, kteří si sami pomoct nemohou. A nepodporovat ty, kteří jsou zvyklí jen natahovat ruku. Velkým změnám se tedy sociální demokracie určitě nevyhne.

V čem jste se vzdálili tradičním voličům? Ve vládě prosazujete svůj program, zrušili jste karenční dobu, navrhujete zálohované výživné…



Já jsem přesvědčen, že proto, že se nedokážeme shodnout ani na tom, pro jaké voliče tu jsme. Říkám, že tu jsme pro lidi, kteří poctivě pracují, vychovávají děti a starají se o své rodiče a neparazitují na sociálním státu.

Máme nálepku strany, která rozhazuje peníze, ale my nesmíme být strana sociálních dávek. Když někdo odvádí daně, tak je stát nemá prošustrovat. Čekají nás horší časy a my musíme všem, kteří se snaží něco dělat, umět nabídnout pomocnou ruku.