Karolina Brodníčková, Právo

„Je otázka, proč o takových věcech soc. dem. mluví. Já si nemyslím, že je Evropský parlament něco, po čem bych toužebně snil. Je věcí sociálních demokratů, koho oslovují,“ reagoval Středula pro Právo.

Nabídku dostal podle informací Práva předseda Českomoravské konfederace odborových svazů od člena vedení. Sám předseda ČSSD Jan Hamáček ale za Středulou osobně nebyl. „Já jsem s Josefem Středulou o jeho kandidatuře do Evropského parlamentu nikdy nemluvil. Iniciativa zřejmě pocházela od někoho jiného,“ sdělil Právu. Věc už dál komentovat nechtěl. Středulu někteří soc. dem. před únorovým sjezdem také žádali, aby kandidoval na šéfa soc. dem.

Do čela evropské kandidátky se nabídl Rouček. „Je to šest týdnů nebo dva měsíce, kdy jsem ČSSD nabídl, že povedu její kandidátku do evropských voleb. ČSSD je v hluboké krizi a je vysoká pravděpodobnost, že v květnových volbách nepřekročí ani pět procent. Proto jsem to ČSSD nabídl a uvidíme, jak zareaguje,“ řekl Právu Rouček.

Evropské volby jsou pro soc. dem. důležité. Po sérii neúspěchů v krajských, sněmovních, komunálních i senátních volbách strana touží po znamení, že se její pád zastavil.

Zaorálek se „nechce uklidit“

Měsíce se špičky soc. dem. snažily přesvědčit k vedení kandidátky bývalého lídra sněmovních voleb z roku 2017 a exministra zahraničí Lubomíra Zaorálka. Ten to však odmítl, a jak ve čtvrtek potvrdil Právu, jeho stanovisko stále platí. „Nepřipadá mi, že je chvíle na to, abych se uklidil do Evropy. Můžete dělat politiku v zahraničí, když máte pořádek doma. A já bych chtěl uklidit na dvorku,“ vysvětloval nedávno Zaorálek.

Europoslanec Pavel Poc

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Nejpravděpodobněji se tak zatím jeví varianta, že kandidátku povede Poc. Ten pro tento post získal také nominaci z krajské konference ČSSD v Hradci Králové. V Evropském parlamentu bude v květnu bezmála deset let, angažuje se tam coby biolog zejména za bezpečnost potravin.

Mandát v Evropském parlamentu by podle informací Práva ráda obhájila i oranžová poslankyně Olga Sehnalová. Pražská ČSSD pro změnu prosazuje na kandidátku svého předsedu a akademika Petra Pavlíka, místopředsedkyni Danielu Smetanovou nebo bývalou místostarostku Prahy 14 Lucii Svobodovou.

Keller nekandiduje

Europoslanec Jan Keller, který vedl kandidátku v roce 2014, mandát už obhajovat nechce. „Jak už jsem několikrát veřejně avizoval, kandidovat v eurovolbách se nyní ani do budoucna za žádnou stranu nechystám,“ sdělil Právu.

Kvůli osobním důvodům chce s kariérou v EP skoncovat i Miroslav Poche. „Je to mé dávné rozhodnutí kvůli rodině a dalším věcem. S politikou to nemá nic společného,“ řekl Poche, který se stal externím poradcem ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD).