kub, Novinky

„Pro toho, kdo středeční ráno nesl špatně, je dobrou zprávou, že mráz je přechodný a bude se oteplovat,“ řekla Honsová. Nejdřív ale ještě převládne spíš mrazivé počasí.

Ve čtvrtek bude z počátku dne jasno nebo polojasno, odpoledne by se měly teploty pohybovat nejčastěji v intervalu od -1 do 3 stupňů Celsia. „Den bude příjemně slunečný, bude ale foukat na Českomoravské vrchovině čerstvý vítr a na horách pak silný vítr, který bude dosahovat intenzity až vichřice, tedy 110 km/h. Pocitová teplota bude tak ještě snižována, takže jestliže budou v 1000 metrech na horách třeba minus 2 stupně a foukne silný vítr, tak se lidé mohou cítit až na minus 15,“ upřesnila Honsová.

Páteční ráno ovládnou teploty mezi -4 a -8 stupni, odpolední maxima se pak udrží mezi -3 a 1 stupněm Celsia. „Očekáváme, že bude oblačno až zataženo, ve večerních hodinách slabé sněžení nebo mrznoucí srážky. Večer se může vytvářet ledovka, což bude nepříjemné hlavně v sobotu ráno. Dobrá zpráva je, že silný čerstvý vítr by měl začít během pátku slábnout,“ sdělila meteoroložka.

Lidé si podle Honsové o víkendu mnoho slunečních paprsků neužijí, nabádá také k opatrnosti kvůli náledí a mrznoucím mlhám. V sobotu má být oblačno až zataženo, během dne s deštěm nebo sněhem. „Srážkové úhrny ale jen jeden dva milimetry, víc ne,“ upřesnila Honsová.

Ráno má teploměr ukázat v Čechách -1 až -5 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku bude ráno studenější: mezi -5 a -9 stupni. „Teplotní rozdíly pocítíme i přes den, kdy v Čechách čekáme 0 až 4 stupně, na Moravě a ve Slezsku pak -2 až 2 stupně,“ řekla Honsová.

V neděli podle předpovědi teploty porostou. Bude oblačno až zataženo, v Čechách s mrznoucím deštěm, který se postupně bude měnit na déšť, na Moravě a ve Slezsku se může objevit velmi slabé sněžení. Ráno se budou teploty pohybovat od -1 do 3 až 7 stupňů.

„Bude opět foukat čerstvý vítr, ale hned v pondělí čekáme odpolední teploty mezi 7 a 11 stupni, a takto vysoké teploty vydrží až do středy, kdy je Mikuláš. Vždy se hovoří o mikulášském oteplení, tak letos by to mělo vyjít,“ doplnila předpověď Honsová.