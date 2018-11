Jan Menšík, Právo

„Objevila se spousta věcí, které mohou zpochybňovat nezávislý postup Policie České republiky. Jednou z otázek, která by se měla vyjasnit, je postup policie, když se z Krymu ozval Andrej Babiš junior, a proč to dostalo Obvodní oddělení pro Prahu 1, a ne například Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ),“ vysvětlil Žáček.

Navrhovaný bod se ale na program schůze nedostal. Pro zařazení bodu hlasovalo šest poslanců, čtyři členové výboru byli proti a dva se zdrželi.

„Tato kauza také otevřela některé otázky, jakým způsobem řešit osoby, které jsou cizími státními příslušníky a jsou schopny jezdit do Ruska a na Krym, ale nejsou schopny dojet do Prahy. Myslím, že je to v zájmu nás všech, abychom měli možnost se o tom pobavit,“ pokračoval Žáček.

Spory o tlaku na policii



Své rozhodnutí nepodpořit zařazení bodu na program v následné diskusi vysvětlil poslanec Jiří Mašek (ANO) tím, že by poslanci zasahovali do konkrétní živé kauzy, což je podle něj nepřípustné.

„Tady šlo o zpochybnění konkrétního postupu policie v konkrétní živé kauze, tedy zasahování do živé kauzy, a to je v tomto případě nepřípustné z hlediska narušování práce orgánů činných v trestních řízeních,“ uvedl Mašek s tím, že kdyby šlo o obecné zpochybnění postupů v řadě kauz, bylo by to něco jiného.

Zbytečná diskuse



Diskusi, která ale proběhla až po hlasování, následně zkritizoval poslanec Zdeněk Ondráček (KSČM), který ji označil za „zbytečnou“. Upozornil také na fakt, že výbor by se měl zabývat úniky informací z policejních spisů.

„Jak je možné, že trestní řízení probíhá veřejně v médiích, a jak se novináři dostávají k těm informacím? Jak je možné, že adresa Andreje Babiše mladšího se dostane k novinářům a oni si to jedou prověřovat?“ dotazoval se Ondráček.

V minulosti se již výbor úniky zabýval, ale nepřijal žádné usnesení.

„Ale to jsou věci, které řešit nechceme, pokaždé když je nějaký větší únik, tak akorát konstatujeme, že k němu teda došlo, ale.... a tím to pro nás končí, ale nemělo by se tak stávat,“ apeloval na kolegy komunistický poslanec.