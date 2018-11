Adéla jelínková, Právo

Vedoucí tamního kontrolního odboru Jaroslava Kulasová hovoří o šikaně, která nastala potom, co odmítla i přes nátlak nadřízených dokument změnit. Ona sama minulý týden podala kvůli výsledkům auditu trestní oznámení na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4.

Danou městskou část vede předseda Strany zelených Petr Štěpánek. Toho zastupitelé v pátek opětovně zvolili do funkce starosty, stalo se tak ale nejtěsnějším možným poměrem hlasů.

Štěpánek je čestným předsedou občanského sdružení Oživení, které se snaží bojovat proti korupci a netransparentnosti. O auditu ale podle mluvčího radnice prý nic neví a s Kulasovou o tom ani nemluvil.

Byla to korupce?

Kontroloři, kteří jsou sami zaměstnanci daného úřadu, v auditu kritizovali právě netransparentnost při vyhodnocování veřejných zakázek. Upozorňovali přitom na možné pletichy, korupci nebo porušení pravidel hospodářské soutěže.

Problémové zakázky se měly týkat rekonstrukcí škol, sportovišť či revitalizace koupaliště Lhotka. Po uveřejnění článku se poměry na úřadu rozhodl podle informací Práva prošetřit i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Právě to prý mělo „vyděsit“ vedení města.

„Nutili nás napsat, že žádný protokol (o výsledcích kontroly, které má Právo k dispozici – pozn. red.) nebyl, nepodepsala jsem to, ale tajemník mi to donesl už předepsané. Odmítla jsem. Tajemník to zpracoval s právníkem úřadu. Ten tvrdil, že to sepsal pouze na tajemníkovo přání,“ vypověděla Právu Kulasová, jež má na podporu svých slov svědka.

Zakázky totiž kontroloval její podřízený, úředník Pavel Fikar. O něm zmíněný tajemník úřadu Michal Kárník dříve Právu prohlásil, že je to člověk, za jehož prací „úřad stojí“.

Nyní měl tedy tentýž tajemník dojít za vedoucí odboru kontroly Kulasovou s tím, aby výsledky Fikarovy práce popřela. Nátlak byl prý vyvíjen i na samotného kontrolora Fikara, což Právu potvrdil i další člověk, který si ale nepřál být jmenován. „Přišel za mnou s tím, že na něj někdo tlačí, aby protokol ještě změnil. Neřekl mi ale, kdo přesně na něj ten tlak vyvíjí,“ přisvědčila Kulasová.

Vedení přestalo komunikovat

Na dotazy Práva týkající se popsané situace reagoval tiskový mluvčí úřadu Jiří Bigas vyhýbavě. Nikdo z vedení města redaktorce nezvedal telefon.

Mluvčí argumentoval tím, že starostovi Prahy 4 Štěpánkovi přišly výsledky kontroly až včera. Protokol, který kontroloři o „podivnostech“ v zakázkách vytvořili a ze kterého Právo vycházelo, je nicméně již minimálně měsíc starý.

„S paní Kulasovou starosta v této věci žádným způsobem nejednal. Tuto záležitost bude řešit tajemník,“ napsal Právu mluvčí. Tajemník nicméně podle Kulasové kontrolu „řeší“ již dlouhodobě. Potom, co údajně odmítla popřít závěry zprávy, začal ji, dle jejích slov, šikanovat.

„Najednou mi tajemník dost pokrátil příplatek, který dostáváme za dobře odvedenou práci. Taky mi končila ve zkušební době jedna pracovnice, která je perfektní a která pro odbor velmi znamenala – aniž by se mě zeptal, ukončil jí to. Já to beru jako šikanu, tohle se nedělá,“ řekla Kulasová, která si chce na tajemníkovo chování stěžovat i na zastupitelstvu.

Podle mě jsou ta zjištění závažná, proto je kolem toho takový humbuk vedoucí kontrolního odboru Jaroslava Kulasová

Podle mluvčího ale tyto skutečnosti s danou kontrolou vůbec nesouvisí.

„Na výši odměny není nárok, je to odměna, nikoli nároková mzda. Propuštění zaměstnance ve zkušební lhůtě je zcela v kompetenci tajemníka úřadu a s případem nesouvisí. Tato osoba neměla s kontrolou nic společného,“ argumentoval mluvčí.

Kulasová ale tvrdí, že za třicet let její kontrolorské praxe se s podobným chováním ze strany zaměstnavatele nesetkala. Stejně tak se prý často nesetkala s podobně závažnými výsledky auditu.

Neobvyklé okolnosti



Kontroloři v protokolu upozorňovali na údajné dělení zakázek, na velké množství dodatečných objednávek, které byly sjednávány až po uzavření jednotlivých smluv, nebo na absenci předávacích protokolů, obálek a čestných prohlášení členů výběrových komisí.

Úředníci rovněž u některých zakázek narazili na situaci, kdy byly jednotlivé nabídky na úřad podány v rozmezí jen několika málo minut.

„Podle mě jsou ta zjištění závažná, proto je kolem toho takový humbuk. Kdyby nebyla závažná, tohle všechno by nevzniklo. Ale my, když přijdeme na něco, co zavání trestným činem, musíme jednat,“ vysvětlovala kontrolorka.