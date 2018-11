ren, mar, Novinky

Souběžně podle nich probíhají dvě kauzy. Jednou je vyšetřování kauzy Čapí hnízdo a druhou je šetření údajného trestného činu zavlečení Babiše juniora na Krym. Tento případ je v procesním stadiu. V první kauze je premiérův syn podezřelý, ve druhé poškozený.

Případ možného zavlečení vyšetřuje speciální tým pražského oddělení. K výslechu si podle Hamáčka předvolal hlavní aktéry včetně novinářů, premiéra i Petra Protopopova, který Babiše mladšího odvezl na Krym.

„Chci vás ujistit, že nemám jediný důvod nedůvěřovat policistům a nemám jediný důvod nedůvěřovat státním zástupcům. Pracují pod obrovským drobnohledem médií. Nedokážu si představit, že by jediný policista nepracoval tak, jak mu ukládá správní řád,“ řekl na tiskové konferenci Vondrášek.

Hamáček požádal Babiše o součinnost rodiny



Hamáček dodal, že v úterý dopoledne mluvil s premiérem Babišem. „Shodli jsme se, že se musíme potkat. Požádal jsem ho, aby tam došlo k součinnosti ze strany rodiny,“ doplnil Hamáček na dotaz, zda již byl Babiš mladší ze strany policie vyslechnut.

K tomu podle Vondráška zatím ještě nedošlo. „Snažíme se ho od počátku všemi možnými způsoby zkontaktovat. Policie po celou dobu zná adresu a komunikuje s jeho advokáty,“ doplnil Vondrášek.

Hamáček reagoval na dotazy ohledně Babišovy sobotní cesty do Švýcarska na návštěvu syna a na veřejné obavy z možného ovlivňování, kterému by mohlo zabránit vzetí premiéra do vazby. „Jediný, kdo může uvalit vazbu, je státní zástupce a o tom následně rozhoduje soud. Ti neshledali vazební důvod,“ řekl Hamáček.