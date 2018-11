Vladislav Prouza, Právo

Ryby nebojovaly za svobodu a demokracii, ale o život. Prohrály skoro všechny. „Pomalu táhnout,“ zavelel úderem půl osmé ráno, kdy teplota spadla na minus šest, baštýř Jan Hýsek. Síť zvaná nevod v rukou třináctky pěšců se napnula pod tíhou úlovku. První musejí z vody candáti, aby se jim bahno nedostalo do žáber a výlov přečkali živí.

Výskyt dal ryb co do počtu dost. Kapři ale oproti loňsku zhubli.

FOTO: Vladislav Prouza, Právo

Na řadu přišly podběráky, jimiž rybáři přemísťovali metráky ryb do brakovnice. Tam se rozhodovalo, jaký kus skončí na talíři a který dostane šanci přežít a dohnat v příštím roce váhu. Kapři oproti loňsku o půl kila zhubli, zato štik se urodilo požehnaně. „Počítám, že vylovíme okolo 30 metráků ryb. Kaprů bylo na kusy zhruba stejně jako v loni. Váhově jsme pod průměrem. Dravci, kteří se zde množí sami, narostli pěkně. Ti ale narostou skoro každý rok,“ zhodnotil úlovek Hýsek.

FOTO: Vladislav Prouza, Právo

Výskyt uprostřed lesů nestihl osud řady českých rybníků proměněných letními tropy v nedostatečně provzdušňované stoky zamořené sinicemi. Kapr nazývaný Hradecký měl větší šanci tropické klima ve zdraví přežít. Pokles konzumní váhy a vyšší náklady na chov přesto hradecké rybáře donutily zdražit o zhruba desetikorunu na 93 korun za kilogram. Štika vyšla na 255 za kilo, candát o pět korun laciněji, amur na 120 a sumec na 190 korun.

Málo vody



Zdražení zákazníky neodradilo, což u stánku na hrázi dosvědčovala nekonečná fronta na čerstvé ryby. Prodala se možná třetina letošního úlovku. Hradeckého kapra lze jíst hned po výlovu. Řada lidí toho u grilu využila. „Ryba z Výskytu nesmrdí. Rybník je odbahněný na písčitém podloží,“ tvrdí Hýsek.

FOTO: Vladislav Prouza, Právo

Obavy mají rybáři z toho, kdy se čtyřhektarový Výskyt podaří opět naplnit, vrátit zpět nedorostlé ryby a nasadit kapří plůdek. „Rybník je obvykle po každoročním výlovu plný do třech neděl. Letos to bude problém. Pokud nebudou pořádné srážky, obávám se, že plný nebude ani na jaře. A to má Výskyt štěstí v tom, že sem dostaneme vodu ze sousedního menšího rybníku, který budeme i kvůli tomu lovit,“ předjímá baštýř Hýsek.

Historie Výskytu sahá do 15. století. Koncem 18. století byl zasypán a zhruba za sto let opět obnoven. Rybník s naučnou stezkou obhospodařují Městské lesy Hradec Králové.