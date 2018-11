ren, Novinky, ČTK

Důvodem je to, že žádná z frakcí nemá v Senátu přesvědčivou většinu. Početně nejsilnější frakce se nedokázaly shodnout na společném kandidátovi.

Na úvod schůze všechny přivítal končící předseda Milan Štěch (ČSSD): „Vítám mezi námi nově zvolené senátory a těm, co již nepokračují, přeji hodně štěstí.”

Po české státní hymně začali noví senátoři skládat senátorský slib. Mezi novými senátory jsou například neúspěšní prezidentští kandidáti Marek Hilšer, Pavel Fischer nebo Jiří Drahoš. Slib složil i bývalý policejní prezident Martin Červíček (ODS) nebo bývalá poslankyně za TOP 09 Jitka Chalánková, která ze strany už vystoupila. Jakožto nejmladší ze zákonodárců četl slib pirátský senátor Lukáš Wagenknecht.

Již v úterý si nově zvolení senátoři převzali osvědčení.

Senátoři zvolení ve druhém kole voleb dnes převzali osvědčení. Ustavující schůze Senátu v jeho 12. funkčním období může zítra začít. ✅ pic.twitter.com/K9fCEozqem — Senát Parlamentu ČR (@SenatCZ) 13. listopadu 2018

Zvolení předsedy v prvním kole se neočekává



Následně je na programu volba předsedy a místopředsedů. Senátoři mezi nimi rozhodnou v tajné volbě. Nepředpokládá se s ohledem na patové rozložení sil, že by některý z nominovaných vyhrál už v prvním kole.

Ustavující schůze Senátu. V přední lavici senátoři ODS (zprava) Jaroslav Kubera a Miloš Vystrčil.

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

Osmnáctičlenné kluby občanských demokratů a Starostů do klání o místo v čele horní komory nominovaly Jaroslava Kuberu (ODS), který byl místopředsedou Senátu, a místopředsedu STAN Jana Horníka. Patnáctičlenný klub KDU-ČSL navrhl nynějšího šéfa senátního evropského výboru Václava Hampla.

Do druhého kola by se pak s ohledem na dosud vyjádřenou podporu měli dostat Kubera a Hampl, a novým šéfem horní komory by se tedy měl stát jeden z nich.

Pět místopředsedů



Místopředsedů Senátu bude po deseti letech znovu pět, tedy o jednoho více než dosud, a to mimo jiné kvůli snaze zachovat zásadu poměrného zastoupení. Adepty jsou dosavadní předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD), nynější místopředsedkyně Senátu Miluše Horská z klubu KDU-ČSL, Jiří Oberfalzer z ODS a Jiří Růžička z klubu Starostů.

O funkci místopředsedy by se ucházeli také Kubera a Horník v případě, pokud by neusedli do předsednického křesla. Hampl by se v případě nezvolení do čela Senátu stal znovu předsedou výboru pro záležitosti EU.