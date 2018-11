zpe, Novinky

„Shoda doposud není. Bude víc kandidátů, tři, možná čtyři. To bude v historii poprvé, vždy byl jeden kandidát, ve výjimečném případě dva. Bude to drama do poslední chvíle,“ řekla Novinkám mluvčí horní komory Eva Davidová.

Předsedou Senátu se stane ten, kdo v prvním kole volby získá většinu hlasů. Pokud ji nezíská nikdo, bude se konat druhé kolo. Do toho postupují dva kandidáti s největším počtem hlasů.

Adepti na šéfa Senátu jsou zatím tři. Jaroslav Kubera z ODS, Jan Horník ze STAN a Václav Hampl za lidovce.

Končící předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) v neděli v České televizi řekl, že čeká, že se objeví ještě čtvrté jméno, na kterém by byla shoda. Nikoho konkrétního ale nejmenoval.

Žádný klub nemá jasnou většinu



Šlamastika ohledně volby šéfa nastala po říjnových volbách. Žádná strana totiž nemá v horní komoře jasnou většinu. Dříve platila gentlemanská dohoda, že post předsedy připadne nejsilnějšímu klubu.

Ten měla dosud ČSSD, sociální demokraté ale ve volbách ztratili a mají jen 13 senátorů. Po 18 členech mají ODS a STAN, lidovci mají 15 členů.

V dosavadní historii byla na předsedovi vždy shoda předem. Senátoři vybírali ze dvou kandidátů pouze dvakrát, a to v letech 1998 a 2004. Tehdy se o post ucházela Libuše Benešová (ODS) a Petr Pithart (KDU-ČSL) a Přemysl Sobotka (ODS) a nestraník Josef Jařab. V obou případech vyhráli zástupci ODS.