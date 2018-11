Vladislav Prouza, Právo

„Doposud máme kolem tisíce podpisů. Lidé si stěžují možná osm let. Hluk leteckých motorů slýcháme prakticky každodenně,“ přiblížil starosta Rožďalovic na Nymbursku Petr Klapal (nezávislý).

Aktivisté požadují zrušit provoz proudových letadel v leteckém prostoru TRA 61 využívaném Armádou ČR a Aerem Vodochody.

„Nejde o prostor rezervovaný pro základnu v Čáslavi. Čirou náhodou v tom nejedeme. Gripen se tam může občas objevit jako všude jinde,“ tvrdí Petr Sýkora z tiskového oddělení ministerstva obrany.

„Nejsme jediní, kdo tento prostor využívá. Naše aktivita je zde malá. Pokud nám bude přidělen jiný prostor, rádi ho využijeme,“ podotýká Tobiáš Tvrdík z Aera Vodochody.

Gripen

FOTO: Novinky

„Letadla nerozlišujeme. Pro nás je dané, že se tady lítá a že je tady bordel,“ reaguje bývalý starosta Libáně na Jičínsku Petr Soukup, který iniciativu obcí s celkem osmi tisíci obyvateli před pěti lety rozjel.

„Dosáhli jsme toho, že nelítají o víkendech, zato s větší intenzitou leckdy v noci. Stovky lidí, kteří dělají na směny, si to užijí,“ shrnuje Soukup.

Ten je provozovatelem letiště v Libáni a přiznává, že by tamní vzdušný přístav by volné nebe bez tryskáčů zatraktivnilo, protože by se tam mohlo létat bez omezení. To, že to může působit kontroverzně, si uvědomuje.

„Říkali, ať toho nechám, že by mohlo jít o jakýsi střet zájmů. Musel jsem především reagovat na průvod lidí, který si stěžoval na hluk,“ vysvětluje Soukup.

Podle něj by pomohlo zvýšit letovou hladinu nebo přesunout letecký prostor na jih nad méně obydlenou oblast.

Normy dodržujeme, tvrdí armáda i Aero



„Dokážu si představit, že by hluk nad obcemi překračoval hygienickou normu, což by byl důvod ke změně. Jakmile se petice k nám dostane, budeme se tím zabývat,“ slíbil mluvčí Úřadu pro civilní letectví Vítězslav Hezký.

„Nad námi se bojuje a intenzivně cvičí. Nelze odhadnout, zda piloti dodržují předepsanou výšku. Klopí to nad námi. Letadlům koukáme do kabin a jasně rozeznáte pilotovu helmu,“ popisuje Klapal.

Armáda a Aero odmítají, že by jejich lety porušovaly pravidla. „Můžeme zcela vyvrátit, že by lety Aera porušovaly předepsanou letovou hladinu, která je v daném prostoru omezena spodní hranicí 300 metrů,“ kontruje Tvrdík.

„Nepamatuji, že by v průběhu posledních let došlo u armády k podobné nekázni,“ dodává Sýkora.