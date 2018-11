Petr Janiš, Právo

Barrandovský most otevřel generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš před třiceti lety, 3. listopadu 1988, stavěl se téměř deset let a po části se jezdilo od roku 1983. Mosty se stavějí se stoletou životností a výhodou předpjatého betonu měly být nižší náklady na údržbu. Realita je ale jiná.

Letos v červnu podepsala Technická správa komunikací (TSK) z iniciativy náměstka primátorky Petra Dolínka (ČSSD) smlouvu se sdružením projektantů a mostních firem pro přípravu rekonstrukce. Už dříve se zjistilo, že do mostu zatéká, oprava před 11 lety problém neodstranila. Nastupující pražský radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) chce stav pražských mostů zlepšit. „Je potřeba zpracovat diagnostiku a prioritně zkontrolovat konstrukce s předpjatým betonem,“ sdělil Právu Scheinherr.

V únoru 2019 mají projektanti ze sdružení Novák a partner, mezi nimiž je i firma Pontex, odevzdat výsledky průzkumů a diagnostiky mostu. Pak budou pracovat na dokumentaci. Potřeba je územní rozhodnutí i stavební povolení.

Příprava stavby má podle smlouvy trvat 33 měsíců čili do ledna 2021. Předpokládá se „komplexní sanace nosné konstrukce dle závěrů diagnostického průzkumu“. Práce se mohou týkat i samotné tzv. předpínací výztuže mostu čili ocelových prvků. „Bude rozhodnuto o nutnosti případného zesílení konstrukce,“ stojí ve smlouvě s projektanty.

Opravy potrvají několik let. TSK podle mluvčí Barbory Liškové předpokládá, že by se mohla opravovat vždy polovina mostu a ramp, po druhé polovině by se jezdilo.

Za Barrandovský most, který je součástí městského okruhu, není dopravní náhrada. V roce 2017 po něm podle dat TSK denně projelo v průměru

142 tisíc aut.