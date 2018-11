Novinky

Ve čtvrtek bude zpočátku převládat jasno či polojasno. Navečer sice od severozápadu dorazí slabá studená fronta, ale i tak by se měly nejvyšší denní teploty šplhat k 16 až 20 stupňům Celsia. Pocitovou teplotu bude nicméně snižovat čerstvý vítr. [celá zpráva]

Podle Honsové se tak dá očekávat, že budou padat četné teplotní rekordy a odolat by nemusel ani rekordní zápis z pražského Klementina, který se datuje do roku 1928 a má hodnotu 18,8 stupně Celsia.

V pátek nás čeká relativně proměnlivé počasí, které nabídne jak přeháňky, tak polojasnou oblohu. Ranní minima v Čechách klesnou na 9 až 5 stupňů, zatímco na Moravě a ve Slezsku bude mezi 15 a 11 stupni. V intervalu 11 až 15 stupňů se budou pohybovat denní maxima v Čechách, na východě se dostanou na 14 až 18 stupňů.

„V sobotu začne počasí ovlivňovat oblast vysokého tlaku vzduchu, za níž k nám začne proudit teplý vzduch od jihu,” popsala Honsová. Převládat bude polojasno či skoro jasno a ráno se mohou objevovat mlhy. Minimální teploty klesnou na 12 až 8 stupňů, na západě bude kolem 4 stupňů. Odpolední teploty se dostanou na 11 až 15 stupňů Celsia.

V neděli se dočkáme jasné oblohy, kterou ráno mohou místy doplnit mlhy či nízká oblačnost. Ranní minima klesnou na 8 až 4 stupně, odpoledne se dostanou na 14 až 18 stupňů. V místech, kde se udrží nízká oblačnost, zůstanou teploty kolem 12 stupňů.

Pozitivní je, že podobný charakter počasí s minimem oblačnosti a ranními mlhami by měl vydržet zhruba do čtvrtka příštího týdne. Ranní minima budou kolísat kolem 10 stupňů, odpolední teploty by i nadále měly šplhat ke 14 až 18 stupňům.