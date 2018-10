zpe, ren, Novinky

„Předsednictvo ODS na včerejším jednání vyzvalo místní sdružení v Hranicích, aby se od takovéto koalice distancovalo. Pokud tak neučiní, navrhne vedení ODS zrušení tohoto místního sdružení,“ sdělila Novinkám mluvčí strany Jana Havelková.

Podle oficiálních webových stránek města dojednalo širokou koalici sedm stran – ANO, Naše krásné Hranice, Hranice pro život, Hranice 2000, KSČM, ODS a SPD. Novinky o tom psaly v úterý. [celá zpráva]

„ODS neměla v radě v Hranicích nikoho několik volebních období. Teď je šance ho tam mít a je to víc než to, že je tam jeden komunista, který tam byl i předtím. Je to spíš o lidech než o stranách,“ řekla Novinkám Karla Vlasáková, která do zastupitelstva kandidovala jako nezávislá za ODS a získala tak pro stranu jediný mandát. Dodala, že výzva distancovat se od spolupráce s SPD k ní zatím nedorazila.

Dva členové odešli z TOP 09



Pod hlavičkou Hranice 2000 se na koalici domluvili i dva členové TOP 09. Ti ale podle informací Novinek požádali o ukončení členství ve straně ještě před jednáním ustavujícího zastupitelstva, které má zasednout ve středu večer. TOP 09 má celostátní usnesení, kterým spolupráci s SPD zakazuje.

„Proběhla vnitrostranická diskuze. Po zralé úvaze vystoupili z TOP 09. Krajský výbor se sejde ve čtvrtek a rozhodne o žádostech o vystoupení. Nechceme ani do koalice s KSČM,“ řekl Novinkám předseda krajské organizace TOP 09 Petr Navrátil.

Podobnou situaci topka řešila v Kladně. I tam musel zastupitel Petr Hašek kvůli koalici s SPD ukončit členství ve straně.