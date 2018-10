Jiří Novotný, Právo

Na dotaz Práva, kdy tato mimořádná kontrola konečně odstartuje, odpověděl mluvčí ŘSD Jan Rýdl: „Počítáme s tím v horizontu týdne a přizveme k tomu i novináře. Seznam těch 600 mostů už máme hotov.“

Jak mluvčí ujistil, z 1644 dálničních mostů žádný v kategorii havarijní není. Přesto budou ty, které jsou zbudovány z předpjatého betonu, znovu prověřeny, jestli na nich přece jen není nějaká skrytá vada.

Na železnici v lepším stavu

Na silnicích první třídy spravuje ŘSD celkem 3355 mostů a právě tam je šest z nich havarijních. Konkrétně jde o most přes řeku Tyru v obci Oldřichovice, most přes polní příkop před obcí Branka, most v Souši, most přes řeku v Petrově nad Desnou, most před obcí Chotěšov a most přes místní potok ve Vlachově. Dalších 77 mostů na jedničkách je ve velmi špatném a 386 ve špatném stavu.

„Všech šest havarijních mostů je v současné době v rekonstrukci. Ta probíhá buď tak, že most je vyloučen z provozu, nebo je část, na které se jezdí, podepřena a ta druhá se opravuje. Takže všechny tyto mosty se opravují tímto způsobem,“ sdělil 25. října při sněmovních interpelacích Ťok.

K důkladné nápravě neutěšeného stavu by bylo potřeba osmdesát miliard

Zatímco ŘSD teprve mimořádné kontroly zahájí, Správa železniční dopravní cesty

(SŽDC) je už s nimi hotova. Ta měla od Ťoka za úkol prověřit 600 ze svých 6751 železničních mostů a využila k tomu své revizní čety.

„Ve stanoveném termínu jsme provedli kontrolu všech železničních mostů s nosnou konstrukcí z předpjatého betonu. Jak jsme zjistili, žádný z nich není v takovém stavebnětechnickém stavu, který by znamenal ohrožení provozu vlaků,“ sdělil v úterý Právu mluvčí SŽDC Pavel Tesař.

Jak dále informoval, na základě mimořádných kontrol vytipovala SŽDC několik desítek těchto mostů, jejichž stav bude v rámci prevence prověřovat pomocí podrobnější diagnostiky.

V minulosti se na opravách šetřilo

Na opravách mostů se podle Ťoka v minulosti šetřilo a chyběly na to peníze v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

„Mosty se v posledních dvaceti letech opravovaly nedostatečně. Jsou obecně projektovány na sto let a bohužel je vidět, že při nedostatečné údržbě se jejich životnost dostala někde na polovinu, a to je velká škoda,“ posteskl si Ťok v odpovědi na interpelaci poslankyně Věry Kovářové (STAN).

Jak ministr uvedl, vnitřní dluh na mostech je kolem osmdesáti miliard korun. Na to, aby se tedy ihned zahájily rekonstrukce všech mostů, jejichž stav není plně uspokojivý, prostě stát nemá.

Peníze půjdou přednostně na ty mostní objekty, které jsou skutečně nebezpečné. Budou opraveny nebo nahrazeny novou stavbou.