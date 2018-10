Karolina Brodníčková, Právo

Prohlásil jste, že Češi by měli uvažovat o stažení vojáků z Afghánistánu. Vaše slova zkritizovali představitelé armády.

Schválili jsme mandát pro naše vojáky v Afghánistánu na dva roky a máme nyní čas na to uvažovat, co dál. Protože situace se tam nelepší. Měli bychom společně se spojenci hledat cestu. V Afghánistánu je široká úroveň korupce, pěstování opia tam stouplo o dvě stě procent. To, jak jsme v Afghánistánu viděni veřejností, se nelepší, spíš naopak. Názor, že by se armáda měla z Afghánistánu stáhnout, říkal už Barack Obama. Někteří spojenci odtamtud už odešli, Francouzi, Kanaďané, Holanďané. Já volám po reflexi, aby naše mise měla smysl a abychom tam nebyli dalších 17 let.

Neměl jste toto téma zvednout v době, kdy jste byl ministr zahraničí?

Absolutně. V té době jsem ale nemusel taková témata veřejně zvedat, protože jsem měl jiná fóra, kde o nich mluvit. Teď mi vtipně pan generál Petr Pavel vyčítá, že jsem to nezvedl na vojenském výboru aliance. K tomu řeknu jen to, že tam se nekonají politické debaty, ale vojenské. Na jiných úrovních jsme se bavili s ostatními ministry zahraničí, jak složitá je ta situace v Afghánistánu a co s tím. Celá řada kolegů sdílela mé obavy.

Neuvolní ústup vojáků cestu teroristům, kteří následně ohrozí i Evropu?

Zrovna terorismus afghánský a tálibánský není to největší nebezpečí. Je to regionální teroristická skupina, která v minulosti neexpandovala. To dokládají i odborné studie. Opravdový nepřítel je Al-Káida, která se rozpíná. Kuriózní je, že my bojujeme v Afghánistánu, ale ten, kdo je producentem terorismu a wahhábismu (fundamentalistická forma islámu) jsou Saúdové. Jejich lidé byli v čele s Usámou bin Ládinem. A Saúdská Arábie je přitom náš největší přítel, který financoval militantní islám kolem nás.

USA nás každou chvíli velice překvapují. Musíme si všímat, jak se mění hrozby kolem nás. Může se stát, že budeme naše vojáky potřebovat jinde. Já si nejsem jist, jestli naše armáda není příliš koncipována jako expediční armáda. Přál bych si, abychom stále více počítali s tím, že potřebujeme obranné síly také doma.

Co se Saúdů týče, prezident Miloš Zeman zažertoval na účet zavražděného novináře Džamála Chášukdžího na půdě konzulátu Saúdské Arábie v Istanbulu. Na večeři na saúdskou ambasádu by prý mohl pozvat i české novináře. Co si o tom myslíte?

Rozzlobilo mě to. Ve Sněmovně jsem řekl, že ta vražda je strašně vážná historická věc. Nesmíme strpět, aby se takto někdo choval v zemi Severoatlantické aliance. Tato nepředstavitelně brutální vražda se stala na konzulátu, tedy na půdě, která má zvláštní režim, je vyhrazena například pro záchranu lidí. A ještě se dozvídáme, že prsty a části těla novináře byly poslány vládci Saúdské Arábie. Propadáme se někam 2,5 tisíce let zpět.

Nesmíme být pokrytci a mít dvojí standardy a zavírat oči před takovouto brutalitou, jestli nechceme, aby náš civilizovaný svět zanikl. Domnívám se, že by se k tomu mělo přistoupit s největší vážností, měli bychom zastavit dodávky zbraní, zmrazit aktiva, nedovolit vstup do našich zemí. Musíme všemi prostředky zabránit tomu, aby jim ta vražda prošla.

Neskonale mi vadí, když prezident si z toho udělá takový nevkusný vtip. Tím znehodnocuje vše. Je to, jako by se snažil cokoliv vážného ve veřejné debatě odpravit, znemožnit, jako by se snažil bránit tomu, aby ta veřejná debata proběhla. Protože když je něco vážné, tak to přece nebudu takto trapným způsobem shazovat. Je to selhání. Máme sté výročí Československa. Měli bychom si uvědomit, že některé principy a věci by měly být svaté.

Hovoří se o vás jako o možném lídrovi ČSSD do evropských voleb. Co vy na to?

Žádnou nabídku jsem nedostal a ani bych na ni nekývl. Pořád mi připadá, že bojiště je tady. Tady ve Sněmovně se rozhoduje o věcech, které se týkají lidí, se kterými žiju. Nepřipadá mi, že je chvíle na to, abych se uklidil do Evropy. Můžete dělat zahraniční politiku, když máte pořádek doma. A já bych chtěl uklidit na dvorku.