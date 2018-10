Kristýna Léblová, luh, Novinky

Prahu v posledních týdnech zaplavily bílo-zelené elektrokoloběžky. Některým šetří čas nebo námahu, jiným ale tento moderní ekologický projekt pije krev. Koloběžky se na mnoha místech Prahy povalují na nevhodných místech, některé jsou rozbité, jezdci na nich jezdí bez helmy i rychlostí 25 km/h a ohrožují chodce i řidiče. Přitom za jízdu po chodníku hrozí až dva tisíce korun pokuta.

V mobilní aplikaci, přes které lidé koloběžky objednávají, je nyní Praha 2 vybarvena červeně. Za opakované parkování zde hrozí uživatelům pokuta nebo zablokování účtu, uvádí firma. V pátek dopoledne v zóně podle aplikace stále parkovala řada koloběžek. Červeně je také vybarvené okolí Staroměstského náměstí nebo areál Pražského hradu.

Jízda není bez rizika



V Praze jsou elektrokoloběžky novinkou, proto je na statistiky ještě brzy. Například ve Francii ale při používání koloběžek zemřelo už pět lidí a přes dvě stě dalších se zranilo. [celá zpráva]

V dalších evropských městech je provoz elektrokoloběžek korigován pokutami a nařízeními - například ve Vídni hrozí pokuta 700 euro, pokud se do čtyř hodin od nahlášení nezlikviduje rozbitá nebo špatně zaparkovaná koloběžka.

Některé koloběžky lidé rozbili a nechali povalovat na ulici

Kromě Prahy 2 a části centra metropole ale pravidla příliš neplatí. „Kdo to má řešit? Městská policie. Každý, kdo jede na chodníku, může dostat 2000 korun pokutu, ale jelikož je těch strážníků pět a půl, nemají na to čas. Přitom oni by to měli řešit,” řekl Novinkám Richard Bureš (ODS), zástupce starosty Prahy 1 pro oblast informatiky, dopravy a úklidu.

Magistrát podepsal memorandum

Podle Bureše se jedná o další turistickou atrakci, která vznikla na základně memoranda podepsaného Magistrátem hl. m. Prahy. „Memorandum podepsal Magistrát a městské části o něm vůbec neinformoval. Způsobuje to, že dochází k enormnímu porušování všech předpisů. Magistrát to udělal chytře, oni tvrdí, že nic nepodepsali, oni podepsali jen jakési memorandum, ve kterém měly být nějaké podmínky. Už teď ale říkají, že to memorandum není dodržováno, ale žádné sankce tam nejsou,” dodal Bureš.

Ze zákona je jezdec na koloběžce považován za cyklistu. Na to však lidé nedbají a často jezdí po chodníku

Magistrát nicméně tvrdí, že je vše v pořádku a veškeré problémy se ihned řeší.

„Jedná se o svobodné podnikání. Všechny společnosti, které provozují tzv. bikesharing, tedy sdílení kol, ale i koloběžek, s námi podepsaly memorandum. V něm se všechny dobrovolně zavázaly k tomu, že budou plnit určité podmínky, např. že stanoví a domluví se s městskými částmi na tom, na jakých lokalitách bude možné tato vozidla odkládat tak, aby nepřekážela v provozu chodcům, ani v provozu na silnicích,” sdělil Novinkám mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Podle něj je magistrát se všemi společnostmi v každodenním kontaktu. „Pokud se k nám nějaké stížnosti dostanou, tak je ihned předáváme těmto společnostem, které je operativně řeší,” dodal Hofman. Firmy ale dle informací Novinek městské části nekontaktovaly, nebo se značným zpožděním.

Jezdec na koloběžce je jako cyklista

Pokud si někdo elektrokoloběžku vypůjčí, je podle zákona o silničním provozu považován za cyklistu, tudíž pro něj platí veškerá práva a povinnosti, které by měl cyklista dodržovat.

„Mezi to rozhodně nepatří jízda po chodníku. Pokud strážníci pražské městské policie uvidí stav, který je v rozporu se zákonem, nebo pouze v rozporu s dobrými mravy a s ohleduplností, vyzvou provozovatele, aby zjednal nápravu,” řekl Novinkám mluvčí městské policie Jan Čihák. Na nápravu se ale kolikrát čeká několik dlouhých dní či týdnů.

„Městská policie od začátku při jednání města Prahy poukazovala na všechnu problematiku, která je spojená s provozováním těchto koloběžek, nicméně naše informace a podněty nebyly zapracovány do koordinační dohody,” dodal Čihák.

Novinky se společnost Lime Network s.r.o., která elektrokoloběžky v Praze provozuje, snažily kontaktovat, ale bez výsledku.