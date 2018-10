Matěj Říha, Právo

Blíží se ke konci druhý plnohodnotný rok fungování centrály. Jak zatím vypadá ve statistikách?

Ke konci září jsme měli rozpracováno zhruba 408 případů a jen letos jsme podali 55 návrhů na obžalobu. To považuji za slušný výsledek v tom množství a závažnosti kauz.

Jedním z argumentů proti vzniku centrály byl únik informací. Daří se tomu bránit?

Pokud někde působí tisíc pracovníků, tak je vždycky riziko úniku a nikdy mu nezamezíme. Nikdy nebudeme v situaci, že informace nebudou unikat, to si musíme otevřeně přiznat. Na druhou stranu je potřeba nastavit mechanismus výběru policistů, způsobu jejich řízení a práci s nimi tak, abychom tuto možnost eliminovali.

Do budoucna bude nepochybně problém radikalizace některých osob

A unikají nyní informace míň než za působení samostatných útvarů?

Jsem přesvědčený, že ten stav je dneska lepší. Až na některé případy, které se řeší v trestním řízení, nám velmi málo informace unikají při operativně pátrací činnosti, ale velmi houfně poté, co rozdáme usnesení o zahájení trestního stíhání. Pak se ptejme, odkud unikají.

Jakým největším hrozbám teď stát čelí?

Je zde otázka velkých hackerských útoků na státní instituce a data, která schraňují. Do budoucna bude nepochybně problém radikalizace některých osob. Veliké riziko je také v působení zahraničních skupin, které mají tendence prát tady špinavé peníze a budovat si tady zázemí.

Z hlediska daňové kriminality jsou rizika v tom, že se nám pořád mění. Zatím funguje kontrolní hlášení, funguje daňová Kobra a jsme schopni potírat velké řetězce na DPH. Velká rizika jsou také spojena s korupcí a se snahou ovládnout finanční toky státu nebo informace státu.

Proč je Česko zajímavé pro praní špinavých peněz?

Jsme velmi bezpečnou, klidnou a rozvinutou zemí. Je výhodné použít naši zemi pro operace v celé Evropě.

Co vás motivovalo k tomu, přihlásit se na tento post?

Když mi předchozí ředitel (Michal Mazánek, není příbuzný) řekl, že se rozhodl odejít, tak mě vyzval, abych se o místo ucházel. Vznik NCOZ pro mě nebyl stejně jako pro řadu dalších kolegů jednoduchý a byl jsem s některými věcmi nespokojený. Možnost ucházet se o místo mě vedla k tomu, že můžu začít něco měnit, to je moje motivace.

Bývalý ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu Michal Mazánek.

FOTO: koláž Novinky.cz s Právo

Pracovalo se vám tedy líp, když byly protikorupční útvar a ÚOOZ samostatné?

To určitě ne. Za posledních pět nebo šest let se nám organizovaný zločin vyvinul úplně někam jinam a ta logika sloučení je jednoznačná.

Snahy, že by se měl stav vrátit zpátky, tedy necítíte?

Ne a není mi to ani avizováno nadřízenými. Útvar potřebuje několik let. Musíme se od velkých hesel vrátit zpátky k práci na spisech. Nevidím tady prostor pro nějaké rozdělování.

V uplynulých týdnech jste se seznamoval s kolegy na různých pozicích. Co jste od nich slyšel?

Pro mě je zásadní věc, že ti lidé chtějí pracovat. Nikde jsem neviděl nevůli nebo nějaké zašívání. Jsou ochotni diskutovat o tom, jak by měla práce vypadat. To pro mě bylo nejdůležitější, protože útvar je funkční.

NCOZ řeší zhruba 400 kauz. Je to problém? Je nějaký prostor pro snížení objemu?

Je to určitě hodně a měli bychom jít cestou nějakého snižování. Na druhou stranu útvar, který má 850 policistů, nemůže dělat 50 kauz. Měli bychom jít cestou specializace a pokud možno snížení zatíženosti.

V minulosti státní zástupci kritizovali malé množství kauz, které si detektivové sami vyhledali.

Mně je úplně jedno, jestli za rok útvar vyhledá pět nebo dvacet kauz. Když to bude pět kauz, tak chci vidět, že to budou kauzy, které hýbou společností. Práce centrály se musí posuzovat celospolečenským dopadem. Když to budou kauzy, kde jde o rozsáhlé zločinecké skupiny, velké škody na majetku státu nebo občanů, tak budu spokojený. Jde mi o podstatu práce.

Budete nějak vstupovat do řízení, která vaši kolegové vedou?

Nemám ambici vstupovat do trestních řízení, pokud nedostanu informaci z vrchních státních zastupitelství, že je něco špatně. Pak si to začnu já nebo náměstci projednávat. Ve své policisty ale mám důvěru.