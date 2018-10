Kristýna Léblová, kk, Novinky

Tramvaj byla vyrobena v opravně tramvají DPP v pražské Hostivaři. Koncept a návrh pochází z pera Anny Marešové, Tomáše Chudila a Jiřího Tomana.

„Původní záměr designu byl vycházet z tramvaje T1, T2, T3. To byly historické tramvaje, které navrhoval František Kardaus. Anna Marešová si z toho brala určité designové prvky, které jsme zakomponovali do této nové tramvaje,“ vysvětlil Milan Slunečko z tramvajového technického úseku DPP.

„Posouvali jsme to do dnešního moderního světa. Takže je to tramvaj, která je inspirovaná sice T3, ale jsou tam moderní technologie,“ uvedla designérka Anna Marešová.

V originální tramvaji se nachází i bar.

FOTO: Novinky

Bar a parket

Ve voze je například bar, který byl inspirován pultem na prodej jízdenek v tramvaji T1. Další inspirace byla například v autobusu RTO z něhož si tvůrci vzali podobu oken.

Součástí je i mnoho detailů, jako je například znehodnocovač jízdenek, díky němuž cestující dostanou originální T3 Coupé jízdenku. Tramvaj si zachovává poetiku 60. let, čímž vyjadřuje poctu designérovi Františku Kardausovi, který je autorem původní tramvaje Tatra T3.

Mezi inovacemi lze jmenovat například ozvučení napříč celou tramvají, led osvětlení, které je zakomponované do původních historických světel a uvnitř se dá ztlumit, skládací sedačky s ochranou proti UV záření, unikátní lak, který má perleťový efekt apod.

Do tramvaje T3 Coupé se vejde 31 cestujících.

FOTO: Novinky

Libůstkou je podlaha. Marešová původně chtěla dřevěnou, ale okolnosti to nedovolily, proto má tramvaj nakonec takovou, jaká se používá na jachtách a je specifická svou odolností.

Zastřešené cabrio

„Tramvaj svojí elektro-výzbrojí a proudovým sběračem zůstala zachována. Samozřejmě jsme původně uvažovali, že střešní část bude odkrytá, ale tam jsme se z důvodu bezpečnosti přiklonili k tomu, že bude zakrytá, ale využili jsme boční horní prosklení, právě kvůli tomu designovému návrhu,“ vysvětlil Slunečko.

Dodal, že tramvaj je připravena sloužit i v zimním období. Kromě toho, že má silné vytápění, tak je možné na otevřený prostor namontovat polykarbonátové desky.

Projet se touto unikátní tramvají mají zájemci možnost v rámci letošního Designbloku, a to od 25. do 29. října každou hodinu od 10:00 do 18:00. Vyjíždí se ze zastávky Výstaviště Holešovice a cesta bude trvat zhruba 39 minut. Zájemci si pak asi od půlky listopadu budou moci tramvaj pronajmout na různé společenské akce.