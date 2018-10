Vondráčka čeká ve Sněmovně grilování kvůli cestě do Ruska

Cesta do Ruska, kterou minulý týden podnikl předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO), je terčem kritiky opozičních poslanců. V úterý odpoledne by měl Vondráček poslancům říci, s kým v Moskvě jednal a jaká témata řešil. Do programu jednání Sněmovny to chtějí zařadit Piráti a většina poslanců bude zřejmě pro. Pirátům to prý přislíbilo i hnutí ANO, proti budou komunisté, poslanci SPD se zdrží hlasování.