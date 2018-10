Naďa Adamičková, Marie Königová, Právo

Podle informací Práva většina dolní komory kývne na návrh Pirátů zařadit nový bod na program schůze. Někteří poslanci tvrdí, že Vondráček by se měl zpovídat. Jiní si ale nejsou jisti, zda se věcí zabývat, neboť záměr cestovat do Ruska opakovaně probíral sněmovní organizační výbor, přičemž žádná kritika nezazněla.

S výjimkou posledního, říjnového jednání, kde šéf klubu TOP 09 Miroslav Kalousek zapochyboval o vhodnosti setkávat se s lidmi ze sankčního seznamu.

Za Island Moskva, napoprvé všichni pro

Podle informací Práva Kalousek uvedl, že sice nemůže nic zakazovat, ale podle něj setkání Vondráčka s šéfy parlamentních komor Ruské federace může vyslat mezinárodní diplomacii určitý signál. Předseda klubu lidovců Jan Bartošek pak poznamenal, že by Vondráček měl při svých jednáních, pokud na ně přistoupil, zmínit znepokojení kolem otravy dvojitého ruského agenta Sergeje Skripala v Británii.

Nikdo jiný z osmnáctičlenného organizačního výboru, v němž jsou zastoupeny všechny poslanecké frakce, pochybnosti nad cestou nezmínil. Piráti nyní tvrdí, že Vondráček měl v Moskvě vyžadovat omluvu za obvinění, že v Česku se vyráběl a skladoval novičok.

První zmínka o cestě poslanců do Ruska zazněla na výboru koncem června, kdy poslanci probírali změnu cesty zdravotního výboru z Islandu do Moskvy.

Zdůvodnění bylo jasné: cesta byla motivována komplikacemi v tzv. komerčním pojištění ruských turistů cestujících do Česka, které prý v případě nouze nezajišťuje úplné zaplacení zdravotní péče, která jim je poskytnuta.

Zdůvodnění tehdy požadoval podle zjištění Práva pirátský místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal, který se plně spokojil se slovy dalšího z místopředsedů dolní komory, Vojtěcha Filipa (KSČM). Právě Filip má už dvě volební období na starosti zahraniční cesty poslanců.

„Cesta do Ruska pro zdravotnický výbor byla doplněna mimo plán zahraničních cest. Požádala o ni v létě předsedkyně výboru Věra Adámková (ANO),“ řekl Filip Právu.

Reagovala tak i na podněty od našich občanů, kteří popisovali své problémy při zajišťování lékařské péče na turistických či pracovních cestách do Ruska.

„Organizační výbor s cestou výboru do Ruska jednomyslně souhlasil. Protože platí, že cesty výborů mimo EU vede někdo z představitelů Sněmovny, padla volba na předsedu Vondráčka. Podle mě by si šéf komory měl podržet cesty do USA, Ruska a Číny, protože je žádoucí, aby v těchto zemích fungovala i parlamentní diplomacie na nejvyšší úrovni,“ dodal Filip.

Vondráček jednal se svým protějškem, předsedou Státní dumy Vjačeslavem Volodinem, a s předsedkyní Rady federace Valentinou Matvijenkovou, kteří jsou na sankčních seznamech. Včera novinářům řekl, že bude rád za sněmovní debatu o cestě do Ruska. Některé výtky, zejména ze strany Pirátů, ho prý ale urážejí.

„Jsem první český politik, který v Moskvě přímo svému ruskému protějšku řekl, že jsme jasně na straně svých spojenců a že potřebujeme být čitelní pro své spojence, že máme problémy s kauzou Skripal, že máme problémy s Ukrajinou,“ prohlásil s narážkou na připojení Krymu k Rusku.