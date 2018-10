Renáta Bohuslavová, Novinky

Začínají trojstranná jednání mezi vámi, Prahou sobě a Piráty o obsazení postů ve vedení Prahy. S čím do nich jdete?

Budeme mít první schůzku o rozdělení odpovědností v rámci rady hlavního města. Z jednání o programu jsem velmi optimistický, jelikož na hlavních věcech máme shodu. Nyní se budeme bavit o tom, kdo by měl jaké téma na starosti.

Znovu se ptám, s čím jdete vy jako lídr Spojených sil pro Prahu na toto jednání? Konkrétní gesce mi asi nepovíte, ale nějaké preference jistě máte.

Máme na kandidátce celou řadu odborníků, počínaje docentem Hlaváčkem (Petr Hlaváček - architekt a urbanista, bývalý ředitel Institutu plánování a rozvoje - pozn. red.), který je přední expert na urbanismus, přes doktorku Hanu Marvanovou, specialistku na legislativu a bydlení, až po starosty, kteří jsou schopní se věnovat tématům, jako je území rozvoj a majetek. Budeme debatovat o jednotlivých gescích a podle toho, jak se domluvíme, tak nasadíme naše experty.

Rozdělení rady, tak jak ho navrhují Piráti, tedy tři posty pro uskupení, které bude mít primátora, a poté čtyři posty pro další dvě strany, s tím souhlasíte?

Mně připadá, že je to logické a férové.

Chce být Jiří Pospíšil primátorem Prahy?

Chce. Myslím si, že na to mám zkušenosti, ale opakuji a říkám to celou dobu, nepadne na tom koaliční projekt. Otázkou bude, jak hodně budou chtít naši ostatní koaliční partneři mít primátora.

Podle mých informací Piráti trvají na postu primátora tak moc, že když ho nedostanou, tak z jednání odejdou? [celá zpráva]

Nevím, mám takové náznaky. Chci s nimi oficiálně probrat, proč na tom tak tvrdě trvají.

Naznačuji, že jsem připraven k ústupu, protože je pro mě důležitější zájem Prahy Jiří Pospíšil

Jak vnímáte to, že politicky nejméně zkušený Zdeněk Hřib ve vztahu k vám nebo panu Čižinskému si nárokuje tak strašně moc vedení Prahy.

Je to jejich taktika. Pokud postaví tu situaci tak, že buď budou mít primátora, anebo bourají tuto koalici, tak já vám za sebe říkám, že ji zbourat nenechám. Veřejný zájem, aby tady byla koalice, které dnes věří 70 procent Pražanů, nemůže skončit na ambicích Jiřího Pospíšila. V takovém případě vám naznačuji, že jsem připraven k ústupu, protože je pro mě důležitější zájem Prahy. Pokud na tom budou takto tvrdě trvat, uděláme kroky, které tu koalici nezbourají.

Asi bych voliče zklamal, kdybych měsíc po volbách přispěl k tomu, že se tady rozpadá nadějná koalice na osobních ambicích. Chci, aby Praha byla vedle ministerstva spravedlnosti určitou vizitkou, co jsem udělal pro českou politiku, a to je pro mě důležitější než to, jestli budu primátor. Možná tím podkopávám naši vyjednávací pozici a kdybych byl tvrdý vyjednavač, tak bych tuto možnost vůbec nepřipustil.

Doufám, že do budoucna se budeme v koalici snažit více poslouchat a více pochopit toho druhého Lídr TOP 09 Jiří Pospíšil

Očekával jste, že Piráti vyvinou takový tlak na to, aby post primátora získali? Argumentují tím, že jsou nejsilnější stranou v rámci současného jednání a že je to logické. [celá zpráva]

Překvapuje mě to. Pokud ten nátlak bude postaven tak, jak vy říkáte, tak doufám, že do budoucna toto nebude styl jednání Pirátů v koalici. Protože pokud vždy přijdou s tím, že pokud něco nebude po jejich, tak koalici zbourají, považuji to za strašně nešťastné. Doufám, že ten tlak, o kterém hovoříte, je dán opravdu tím, že jsou přesvědčeni, že udělali nejlepší výsledek a chutí pana Hřiba tu funkci vykonávat, a do budoucna se budeme v koalici snažit více poslouchat a více pochopit toho druhého.

Výsledek voleb do zastupitelstva v Praze

FOTO: David Ryneš, Novinky

Právě na vnitřních třenicích a jakémsi vzájemném „vydírání“ byla podle končících radních založena minulá koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice. Můžeme tedy očekávat, že takový problém bude i u vás?



Chci využít toho, že jsem v politice už dlouho a jsem relativně zkušený, abych byl ten, kdo bude spory uklidňovat. Jsem také ze tří koaličních lídrů nejstarší a chci přispět k určitému klidu a k tomu, abychom řešili věcná témata. Nebudu-li primátorem, budu dělat vše pro to, aby ten jiný primátor byl úspěšný.

Pokud nebudete primátorem, zůstanete radním? Spekuluje se o tom, že pod Zdeňkem Hřibem tento post vykonávat nebudete. [celá zpráva]

To uvidíme, to je jedna z variant podle odborností. V každém případě můžu garantovat, že neuteču z pražské politiky, že nebudu jako pan Tůma (Zdeněk Tůma, někdejší pražský lídr TOP 09 - pozn. red.). Budu aktivní, a jestli to bude radní, nebo předseda klubu, nebo zastupitel, to se ještě ukáže. Pro mě je důležité i rozhodnutí pana Čižinského (Jan Čižinský, lídr Prahy sobě - pozn. red.) jako dalšího lídra. Nevím, jestli on bude chtít být radní nebo řadový zastupitel. Nepůjdu si za každou cenu sednout do rady, abych měl flek a dělal třeba gesci, které úplně nerozumím. Budu garantovat to, že naše uskupení bude jednotné, že se nerozpadne a budu se účastnit všech dohadovacích řízení.

No ale před chvíli jste mi naznačil, že jste ochoten ustoupit.

Ale stále doufám, že Piráti to nevyhrotí stylem, že buď budou mít určitý post, anebo opouštějí tuto nadějnou koalici. Stále doufám, že se budeme věcně bavit o tom, kdo má jaké předpoklady pro to být primátorem.

Jsme schopni velmi odborně zvládnout témata jako je legislativa, boj proti korupci, doprava a bytová politika Jiří Pospíšil

Kdybyste primátora neměli, můžete mi říct ty čtyři gesce, které jsou pro vás ty preferenční.

Osobnostmi, které jsem vám vyjmenoval, asi naznačujeme, že jsme schopni velmi odborně zvládnout témata jako je legislativa, boj proti korupci, doprava a bytová politika. Byl bych rád, aby tito lidé jako Hana Marvanová nebo Petr Hlaváček našli své uplatnění v radě.

Naznačuji vám odbornosti, kde se cítíme silnými a v těchto oblastech se budeme pohybovat. Rádi bychom realizovali většinu našeho programu a zatím vypadá, že se to podaří a nyní bychom rádi, abychom za určité klíčové oblasti převzali odpovědnost.

Znamená to, že třeba školství, zdravotnictví a finance nejsou vaše priority?

Vůbec to nevylučujeme, ale v rámci volební kampaně jsme celou dobu říkali, že za největší problém považujeme dopravu, korupci, transparentnost firem a bydlení. Tím nijak nesnižuji význam školství, ale vliv města na kvalitu školství je výrazně omezenější.

Zdeněk Hřib, Jiří Pospíšil a Jan Čižinský

FOTO: ČTK

Jak jste na tom, co se shody týče tedy v oblastech dopravy a bydlení?

Budu fér, spor je trochu u bydlení, který se týká našeho projektu ručení za část hypoték pro žadatele o hypotéku. Mám pocit, že zbylé dva koaliční subjekty více akcentují nájemní bytovou politiku. Nic proti ní nemám, ale na druhou stranu v Čechách je tradice, že si střední třída chce pořizovat vlastní bydlení a upozorňuji na to, že pokud tato vláda nezvládne důchodovou reformu, tak pro mnoho lidí, kteří jsou dnes ve věku dvaceti až čtyřiceti let, je koupě nemovitosti jistou formou investice na stáří.

Cest ke zlepšení situace kolem bydlení je ale více, kterou bude koalice prosazovat?

My nepreferujeme pouze vlastnické bydlení, ale říkáme, že musíme řešit nájemní bydlení, opravit dva tisíce prázdných pražských bytů a poskytnout je lidem, kteří na ně na základě transparentních pravidel dosáhnou. Náš pohled je, že je třeba řešit všechny typy bydlení - nájemní, vlastnické a družstevní.

Pojďme ještě k dopravě. Buďme upřímní, za následující čtyři roky se toho v Praze moc zásadního asi nezmění.

To je třeba férově říci, protože za poslední roky se zde nepřipravily konkrétní velké infrastrukturní projekty. Nejsou vydaná územní rozhodnutí a stavební povolení a na tom všem se bude teď intenzivně pracovat. Je třeba občanům říci, že se městský okruh za čtyři roky určitě nedostaví, že se nedostaví metro D, ale že je možné s těmi projekty výrazně hýbnout a dostavit nějaké tramvajové tratě a je možné zvýšit investice, abychom opravili některé mosty.

Když jsem se ještě před volbami bavila s panem Čižinským, hovořil o tom, že je potřeba si určitě říct, zda bude prioritou městský okruh, nebo metro D, jelikož na obojí nebude mít město peníze. Bude tedy něco prioritou?

Opravdu bych nic neodkládal a myslím, že shoda taková je, že budeme oba projekty intenzivně připravovat a pokud se to podaří, začneme stavět. Musíme shánět i evropské peníze a řešit to i s vládou.

Co budete dělat s tím, abyste Pražanům dopravu za ty čtyři roky opravdu zlepšili? Jsou přeplněné tramvaje, metro C kapacitně už nestačí. Co uděláte, aby se Pražanům udělalo líp.

Jsme schopní zrealizovat tramvajové projekty. Tramvaj na Libuš, do Slivence, na sídliště Na Dědině. Ty lze reálně stavět a dokonce i dostavět. Já bych rád realizoval, ale není to připravené a experti se neshodnou, zda se to za čtyři roky podaří, další tramvajové spojení v centru města, které je dnes přetížené, tedy propojení Vinohrad, Hlavního nádraží a Bolzanovy ulice. Do určité míry to centru Prahy odlehčí, ale férově říkám, že se na tom teprve začíná pracovat.

Určitě zde není žádná jistota, že Jan Wolf bude v radě Jiří Pospíšil

Dovolte mi poslední otázku k personálnímu obsazení, která se spíše týká vaší koalice. Bude v radě místo i pro lidovce, kteří vaši koalici TOP 09 a STAN podporují? Do zastupitelstva se dostal jen současný radní pro kulturu Jan Wolf a podle mých informací ho ani jedna ze stran nechce.



Byl bych rád, kdyby pan Wolf byl aktivním komunálním politikem v Praze, jestli to bude v radě nebo bude v nějakém výboru, komisi nebo v zastupitelstvu, teď nedokážu říct. Nejsem teď ve fázi, abychom takto dělili posty. Předpokládám, že jako specialista na kulturu by chtěl kulturu, a víte dobře, že kultura je předmětem sporu, má o ni velký zájem pan Čižinský (post by měl připadnout Haně Třeštíkové z Prahy sobě - pozn. red). My tam fakt nebudeme dávat někoho, protože je zasloužilý straník, aby si sedl do rady. To bylo v minulém volebním období, to nechceme.

On mi minulý týden řekl, že ve vaší smlouvě o spolupráci je napsáno, že v případě jednání o koalici, bude jedno místo v radě zastoupené lidovcem.

To tam určitě není.

A jak to tam je?

Nemohu zveřejnit smlouvu. Tohle je primárně koalice TOP 09 a STAN a my jsme udělali státnický krok. Připadalo nám, že je špatně, aby zde propadly hlasy lidovců a nabídli jsme jim spolupráci ve chvíli, kdy většinu jejich voličů odsál pan Čižinský. Nebudu teď říkat, že pan Wolf nebude v radě, ale ve chvíli, kdy ta celá koalice byla klíčově postavená na TOP 09 a STAN, tak je vše otevřené a určitě zde není žádná jistota, že pan Wolf bude v radě.