Jan Švábek, Právo

Hnutí SPD ve volbách v Plzni obdrželo 4,95 procenta hlasů. Brány plzeňského magistrátu se mu tak zavřely doslova před nosem. Podle poslankyně a lídryně hnutí Jany Levové měl ale volební výsledek vypadat úplně jinak – strana měla ve volbách získat dva až tři mandáty.

Hnutí Tomia Okamury proto podalo žalobu ke Krajskému soudu v Plzni na neplatnost voleb, neplatnost hlasování a neplatnost volby kandidáta. Levová je přesvědčena, že hlasy byly špatně sečteny v osmi okrscích. U sedmi okrsků prý má důkazy.

„K žalobě jsme přiložili čestná prohlášení voličů, kteří volili v daných okrscích, přitom tam někteří naši kandidáti mají nulu. To není možné. Proto jsme se opřeli i o Listinu základních práv a svobod, protože voličům byl ujmut hlas,“ sdělila Právu Levová.

Poslankyně za SPD Jana Levová.

FOTO: Petr Horník, Právo

Pokud by soud nařídil přepočítání hlasů a vzápětí dal Levové za pravdu, dvě až tři úspěšné strany by mohly přijít o jeden mandát. Změnilo by se tak rozložení sil v zastupitelstvu, což by ovlivnilo vyjednávání o koalici.

SPD a Piráti: Zastavte koaliční jednání

„Z uvedených důvodů dnes také vznesu požadavek na pozastavení vyjednávání politických stran o koalici na plzeňský magistrát,“ doplnila Levová.

Stejný názor mají Piráti, kteří zatím směřují do opozice. Podle jejich lídra Pavla Bosáka strana bude apelovat na to, aby bylo vše v souladu se zákonem. „Je třeba věc prošetřit, jak vyžaduje naše ústava. Souhlasím s tím, že by strany neměly předčasně uzavírat koalice nebo se na základě výsledků sdružovat. Poměr sil se ještě může změnit,“ řekl Právu Bosák.

Koalice v Plzni vzniká pod taktovkou ANO, ODS, ČSSD a TOP 09. Zástupci těchto stran ve středu podepsali memorandum o koaliční spolupráci. Lídr ODS Martin Baxa, který by se měl stát novým plzeňským primátorem, Právu sdělil, že zastupitelský klub ODS bere výzvu na zastavení koaličních jednání na vědomí.

Martin Baxa (ODS).

FOTO: Jaroslav Ožana, ČTK

„Nicméně práce na koaliční smlouvě pokračují a navazují na memorandum o koaliční spolupráci. Jakkoliv nemíníme předjímat rozhodnutí soudu v této věci, věříme, že během příštího týdne by měla být koaliční smlouva hotová,“ uvedl Baxa.

První roztržka

Lídr hnutí ANO Roman Zarzycký, který by se měl stát prvním náměstkem primátora, Právu sdělil, že jeho strana bude nadále postupovat podle platných výsledků voleb. Je ale dost možné, že ANO s podepsáním koaliční smlouvy počká na verdikt soudu.

„Máme podepsané memorandum a směřujeme k podpisu koaliční smlouvy. V rámci klubu si ale musíme vyříkat, zda nepočkáme na rozhodnutí krajského soudu. Samozřejmě si uvědomujeme, že se volební výsledek ještě může změnit,“ sdělil Právu Zarzycký.

Zarzyckému se navíc nelíbí prohlášení senátora, starosty a zastupitele Lumíra Aschenbrennera z ODS. Ten se netají tím, že koaliční smlouvu nepodepíše. ANO totiž nepovažuje za partnera.

„Na dohodu jsme nachystáni. Od kolegů z ODS ale očekávám, že si zastupitelský klub sjednotí a budou pokračovat v duchu podání ruky. Trváme na podpisu smlouvy od všech členů ODS, jinak budeme požadovat, aby pan senátor klub opustil,“ řekl Zarzycký.

Podle zjištění Práva bylo v Plzeňském a Karlovarském kraji podáno téměř dvacet stížností na neplatnost voleb. Soud stížnosti přijímal do pátku 19. října. Rozhodnout musí do dvaceti dnů.