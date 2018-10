Jan Menšík, Právo

Podle mluvčího pražských policistů Jana Rybanského zatím není možné říci, zda had pocházel ze zahraničí nebo od nějakého, i neregistrovaného, chovatele z Česka.

V Česku je podle mluvčího Státní veterinární správy Petra Majera registrováno 66 chovatelů jedovatých hadů s povolením na 2735 zvířat. Na mamby má povolení pouze dvanáct chovatelů. Počet těch neregistrovaných je těžké zjistit.

Získat povolení k chovu přitom není tak obtížné. Žadatel musí být plnoletý a musí prokázat, že je schopný se o hada dobře postarat a zabezpečit ho před útěkem.

Video

Odchyt mamby zelené v zahrádkářské kolonii v Hlubočepích (Zdroj: Policie ČR)

Pak už jen stačí zaplatit tisícikorunový poplatek a po třech letech stojí prodloužení povolení pětistovku. Za nenahlášený chov hrozí maximálně 50tisícová pokuta.

Na pražských burzách exotických zvířat, které se konají každý měsíc, mambu zelenou s největší pravděpodobností nepotkáte, v zahraničí to však není podle burzovních prodejců nic výjimečného.

„Kdybych měl mamby, tak je sem určitě vozit nebudu. Zbytečně bych s nimi manipuloval do krabiček a lidi by se na ně stejně jen dívali. To bych si radši dal inzerát do zahraniční inzerce. Kdo ji chce, mi odpoví a převezme si ji nejlépe u mě,“ řekl Právu jeden z chovatelů na burze, která se o víkendu konala na pražském Výstavišti v Holešovicích.

Už za šest tisíc

Prodejci jedovatých hadů mají na burzách své zvláštní místo či části pavilónu určené pro lidi starší osmnácti let.

Na pražské burze tuto část ohrazovala železná zábrana s cedulkou upozorňující na věk. Plnoletost návštěvníků vstupujících do zóny s jedovatými hady však nikdo nehlídal.

„Pokud řeknete, že je vám 18 let, tak si můžete tady nebo v Německu na burze koupit, cokoliv vás napadne,“ vysvětlil jeden z přítomných prodejců „jedáků“, jak jedovaté hady sami chovatelé nazývají.

„Nikdo mi neřekl, že mám kontrolovat nějaké papíry. To, že to nemáte nahlášené na veterinární správě a nemáte schválený chov, je věc druhá. Ale to já nejsem povinen zjišťovat,“ reagoval prodejce na dotaz, jestli je bez jakékoliv zkušenosti či povolení možné si koupit jedovatého hada, zatímco se před ním v krabičkách na stole kroutily například jedovaté zmije písečné čekající na nového majitele.

Video

Mambě zelené se daří podle herpetologa dobře. Čekají ji ale ještě testy (Zdroj: Novinky)

Nejjednodušší způsob koupě mamby zelené je podle prodejců inzerce na internetu nebo na burzách v Holandsku či v Německu.

Současně se burzovní prodejci shodují, že v souvislosti s uniklou mambou hojně zmiňovaný černý trh neexistuje. Vzhledem k širokým možnostem není podle nich vůbec potřeba.

Kromě burz je možné si vy­sněné zvíře vybrat na internetových inzertních portálech, kde je nabídka opravdu široká. Přes inzerát lze koupit téměř cokoliv, od nejrůznějších plazů, klokanů až po šelmy. Konkrétně mamba zelená se dá sehnat za šest tisíc korun.