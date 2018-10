Martin Dohnal, Právo

„Bude mě zajímat, proč se Frontexu navyšuje rozpočet o deset miliard eur na příštích sedm let. Na Evropské radě jsem se to nedozvěděl. Myslím, že je to hlavně záložní pobřežní stráž, kterou potřebují jednotlivé země na vyžádání. Migrace klesla o 90 procent a my tady navyšujeme osmkrát nebo devětkrát. Je otázka, zda by nebylo lepší dát trochu víc peněz těm jednotlivým státům a ušetřené peníze pak vložit do dohody se severoafrickými státy,“ avizoval před jednáním v Polsku Babiš.

O Frontexu prohlásil Babiš minulý měsíc, že jej „vůbec nepotřebujeme“, ačkoliv Evropská komise podporovaná Německem či Francií prosazuje výrazné posílení evropské pohraniční stráže ze současného stavu zhruba 1500 lidí na deset tisíc. Nynější rozpočet činí zhruba 320 miliónů eur (zhruba osm a čtvrt mld. Kč). Brusel chce rovněž posílit kompetence této unijní agentury. Doufá, že tak dál sníží počet migrantů proudících do Evropy, jejichž počet kulminoval okolo roku 2015. V řadách Frontexu nyní působí zhruba pět desítek Čechů, většina z nich v terénu.

I ve varšavské centrále unijní agentury připouštějí, že migrační tlak značně opadl. Počet nelegálních přechodů unijních hranic loni oproti předchozímu roku spadl o třetinu.

Chybějí policisté i technika



„Dřívější zkušenost ale ukázala, že potřebujeme koordinované síly, které lze rychle nasadit, když státy situaci nezvládají,“ obhajuje mluvčí Frontexu Izabella Cooperová plánované posílení agentury. Podle ní mají nynější patroly na hranicích stále velké mezery, chybějí zejména policisté a technika.

Pracovníci ve varšavské centrále získávají informace z terénu, tak jak jsou hlášeny jednotlivými státy – monitorovány jsou všechny zločiny u hranic. Nejen nelegální přechody, ale i třeba krádeže aut.

Skeptická V4



Státy Visegrádské skupiny včetně Česka a Polska se ale k plánu stavějí skepticky – obávají se zejména toho, aby Frontex nezačal zasahovat do kompetencí národních států. Francouzský prezident Emmanuel Macron minulý měsíc pohrozil, že státům, které „nechtějí silnější Frontex či více solidarity“, by mohlo hrozit vyloučení ze schengenského prostoru i seškrtání strukturálních fondů.

Polsko navíc stále vede s Bruselem spor ohledně kontroverzní soudní reformy, kdy vládní partaj Právo a spravedlnost (PiS) snížila věk pro odchod do důchodů u členů nejvyššího soudu – to vládě umožnilo změnit složení soudců tak, aby to pro ni bylo příznivější. Prezident Andrzej Duda jmenoval 27 nových členů nejvyššího soudu minulý týden. O žalobě Evropské komise, jež to považuje za porušení nezávislosti soudnictví, zatím Soudní dvůr EU nerozhodl.

Eurokomisařka pro spravedlnost a členka Babišovy strany ANO Věra Jourová letos naznačila, že otázky dodržování právního státu a unijních fondů nelze v případě Polska oddělit. Český premiér naopak takový postup rázně odmítá.

Společné zasedání kabinetů

Příští měsíc 15. listopadu mají vlády obou zemí společně zasedat v Praze. Český premiér naposledy s Morawieckim dvoustranně jednal v červnu v Karlových Varech, už tehdy vzkázal, že obě země sdílejí názory na chystaný evropský rozpočet na roky 2021 až 2027. Obě země pojí i těsné obchodní vazby: Polsko je pro Česko momentálně druhým největším obchodním partnerem, ČR je pak v Polsku sedmým největším investorem.