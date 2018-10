Tomáš Reiner, Právo

O tom, že je mezi nimi i práce jednoho z předních světových tvůrců, Brita vystupujícího pod uměleckým jménem Mode 2, ale věděli jen zasvěcení.

A tak se stalo, že když se majitel prostoru Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) s vědomím radnice městské části Praha 7 rozhodl prostor revitalizovat, vzal to z gruntu a skončilo i dílo, jímž se dosud mohli chlubit ve světě. DPP říká, že ale nebylo vyhnutí, protože zeď potřebovala opravit. A nutno podotknout, že ani samotný autor to nebere úkorně.

Jednapadesátiletý Mode 2, který nyní žije v Berlíně, v terénu nepracuje jen se spreji, ale i štětci, a kromě graf­fiti se věnuje také malbě. Je vysoce ceněný nejen v Evropě, kde vystavoval od Paříže po Milán, a mimo jiné v Severním Irsku maloval zeď pro film o skupině U2.

„On se dostal na vrchol v 90. letech. Vymykal se tím, že tvořil figurativní díla, nedělal písmo. Určitě pořád patří mezi tři nejvýznamnější jména v Evropě, která jsou tím pádem i nejpřednější na světě, všichni po světě ho znají,“ řekl Právu Jan Kaláb, akademický malíř a tvůrce graffiti, který s Mode 2 spolupracoval.

Dílo od Mode 2 u stanice Vltavská zachycovalo několik scén ze života – líbající se dvojici, dívku s kočkou, výjevy z kavárny, hromadné dopravy i telefonní budky. Před pár dny však zmizelo nadobro, když ho stejně jako všechna ostatní povolaní pracovníci zatřeli kvůli výspravě zdi.

Street art se tam má vrátit



Mluvčí DPP Aneta Řehková Právu potvrdila, že graffiti zmizela v rámci schváleného a stavebně povoleného projektu. Podle jejích slov to bylo nutné. „Bez jejich odstranění nelze řešit sanaci betonových konstrukcí stanice a přilehlých konstrukcí schodišť a atria,“ uvedla Řehková. Na doplňující dotaz, zda si byl podnik vědom, že mezi graffiti je i dílo umělce světového jména, už neodpověděla.

Podle radnice Prahy 7 prochází Vltavská i s přilehlým prostorem u zastávek MHD rozsáhlou úpravou ve čtyřech etapách.

Na rekonstrukci oken má navázat rovněž oprava místní fontány Faun Vltavská a okolí, prostor se má zpřehlednit, bude sjednocen mobiliář a odstraněny bariéry.

Plochy, které donedávna pokrývala graffiti, mají být následně znovu pojaty v duchu street artu, o čemž by měla rozhodnout otevřená soutěž, jejíž příprava se plánuje na příští rok. Městská část už teď podle radní Lenky Burgerové eviduje ze strany umělců velký zájem.

Jestli mezi nimi bude i Mode 2, jisté není. On sám ale zánik svého díla nevnímá jako příkoří. „Životnost deset let, to je pro nástěnnou malbu docela dlouho, takže řekněme, že dosloužila. Spoustu lidí třeba potěšila, některé možná ne, a provázela je při jejich denním shonu. Všechno, co člověk stvoří, má svůj konec,“ řekl Právu.

Podotkl, že proti jeho práci mnoho graffiti, která vznikla bez povolení, vydrželo jen krátce. „Nad těmi se moc lidí nepozastavilo, takže bych si neměl moc stěžovat,“ uzavřel.