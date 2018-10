dan, tin, jim, Právo

Podle místopředsedkyně klubu Spojených sil Hany Marvanové se shodli na všech bodech, které strany chtějí prosadit. „Shodli jsme se, že je potřeba dozorčí rady městských firem obsazovat odborníky, že už to nesmějí být politické trafiky,“ řekla Právu. Dodala, že do kontroly městských firem budou chtít zapojit i opozici.

Podle lídra Prahy sobě Jana Čižinského budou na místa vypisována výběrová řízení. „Shodli jsme se, že to bude formou výběrového řízení a bude se moci přihlásit kdokoli,“ řekl Právu.

Podle Piráta Adama Zábranského absolutní shoda nad dosazováním lidí do firem zatím není a detaily se budou ještě dojednávat. Nicméně všechny tři strany prý usilují o to, aby byl systém průhlednější a aby bylo u všech nominovaných do postů ve firmách jisté, že se jedná o odborníky.

Výsledek voleb do zastupitelstva v Praze

FOTO: David Ryneš, Novinky

„V představenstvech by to měli být skutečně nepolitičtí manažeři,“ řekl Zábranský. To, jestli budou moci v dozorčích radách zasedat i politici, se bude ještě upřesňovat. „Buď se shodneme na společném postupu, anebo si to každá strana bude řešit sama. Společný cíl ale je, aby tam byli lidé, kteří problematice rozumějí, nebo financím, či právníci. A aby rady fungovaly jako tým,“ dodal.

Vyjednávači se též shodli, že by se měly zdokonalit zprávy o činnosti firemních orgánů, aby nejen opozice, ale i širší veřejnost měly větší přehled o tom, co dozorčí rada dělá.

Na to, zda by měla mít do firem přístup i opozice, podle Zábranského nepřišla řeč. „My s tím problém nemáme. Vnímáme, že opozice by měla kontrolovat činnost koalice a rady, a ty městské firmy jsou toho součástí. Takže my nebudeme bojovat proti tomu, aby tam to své místo měla,“ uzavřel.

ODS podle první místopředsedkyně Alexandry Udženiji zatím o zastoupení v dozorčích radách nejednala. „Jsme obecně proti tomu, aby politici seděli v představenstvech městských firem. O dozorčích radách jsme zatím nemluvili,“ řekla Právu Udženija.

Přidají radnicím i kantorům

Dále chtějí vyjednávači zřídit pražský registr smluv. „Aby smlouvy, které městské firmy uzavírají, byly zveřejňovány,“ podotkla Marvanová.

Podle Čižinského se domluvili, že magistrát bude ze svého rozpočtu posílat víc peněz radnicím. „Městské části musí dostávat víc peněz, jinak musí prodávat majetek a nehospodaří správně,“ poznamenal Čižinský.

Další shodu podle něj našli na tom, že pošlou „výrazně víc peněz na platy učitelů“. Podle Zábranského by měly školy dostávat přidáno, aby ředitelé měli volnější ruce pro odměňování. [celá zpráva]