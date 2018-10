Novinky, ČTK

„Také my za PS se k výzvě připojujeme. ANO a ČSSD už toho předvedly více než dost a Pražané si rozhodně nezaslouží další špatná rozhodnutí,” uvedl kandidát Prahy sobě na primátora a starosta Prahy 7 Jan Čižinský. „Piráti se připojují k výzvě, aby rada zatím nečinila žádná závazná rozhodnutí,” doplnila zastupitelka Pirátů Michaela Krausová.

Radní se v úterý sešli poprvé po víkendových volbách. Původně měli na programu několik významných materiálů, které se týkaly například opravy Libeňského mostu nebo stavby lanovky na Letnou. Žádný z nich nakonec v programu jednání nezůstal.

Rada musí fungovat dál



Krnáčová v pondělí sdělila, že městská rada nemůže přestat fungovat. „Nevíme, jak dlouho bude trvat, než se utvoří nová koalice, může to být několik týdnů, ale může to být také půl roku. Některá rozhodnutí ale nesnesou odkladu, takže my fungujeme dál,” uvedla primátorka. Náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD) řekl, že radní budou řešit běžnou agendu. „Zásadní investice a rozpočet na příští rok určitě počkají na nové vedení,” uvedl v pondělí.

Po volbách v roce 2014 vznikla koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN), která měla v 65členném zastupitelstvu těsnou většinu 33 hlasů. Koalice prošla několika krizemi, a před několika lety se na čas dokonce rozpadla.

Letos volby v Praze vyhrála ODS, druzí byli Piráti, třetí Praha sobě a čtvrtá koalice TOP 09 a STAN. ANO skončilo páté.

ČSSD se v letošních volbách do zastupitelstva hlavního města nedostala, když získala necelá tři procenta hlasů. V zastupitelstvu nebudou ani zelení. O magistrátní koalici se nyní chystají vyjednávat Piráti, Praha sobě a Spojené síly pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL). V případě dohody by měli většinu 39 hlasů.