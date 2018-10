Miroslav Homola, Právo

„Ten celkový výsledek mě opravdu zaskočil. Vůbec jsme nepředpokládali, že by mohla nastat situace, kdy by bylo možné vytvořit ve vedení Brna koalici složenou jen ze dvou subjektů. Slušelo se, abych jako k prvním jel na předběžné jednání a s gratulací k ODS, kteří nakonec stejně jako my dosáhli velmi pěkný výsledek. Předjímat, jak to vše nakonec dopadne je však velmi předčasné. Jednat budeme i se třetími Lidovci či s Piráty, se kterými jsme byli až dosud v koalici. S SPD však jednat nemíníme,“ uvedl ještě v noci Vokřál, který nevyloučil ani možnost jednání s ČSSD.

Výsledek komunálních voleb v Brno-město

Možnost vzniku širší koalice pak potvrdil i v neděli. „Už v sobotu v noci jsme o této možnosti jednali s Markétou Vaňkovou. Jednání o možné širší koalici povedeme rovněž se sociálními demokraty,“ zopakoval i v neděli Vokřál.

Primátor Brna Petr Vokřál (ANO)

Jak dodal, má ANO řadu společných témat, na které mohou mít sice rozdílné pohledy, ale neměly by to být však zásadní problémy. ANO bude dál rozvíjet infrastrukturu v oblasti sportu, k prioritám stejně jako u ODS (a většiny všech stran) je dopravní infrastruktura či oblast dostupného bydlení ve které například ODS více prosazuje privatizaci městského bytového fondu.

„Ani my nejsme proti privatizaci bytů, ale prodávat chceme za reálné ceny a určitě fond tak, abychom se dostali pod úroveň patnácti procent a dál budeme prosazovat výstavbu nových bytů,“ uvedl k některým společným otázkám s ODS Vokřál.

Ve volebním štábu ANO došlo po jedenácté v noci i na vítězný přípitek. Počkali si na něj spolu s Vokřálem i Hejtman Bohumil Šimek (vlevo od něj) nebo senátor Jiří Dušek.

Dosud odlišný pohled měly obě nejsilnější volební strany na zavádění parkovacích zón. „Je to otázka dalších jednání, ale myslím si, že i zde bychom měli najít společnou řeč,“ uvedl Vokřál.

„Náš volební výsledek, který ještě předčil mé očekávání, nám dává dobrou pozici k jednání, o kterém je brzo konkrétně hovořit,“ uvedla Markéta Vaňková z ODS.

ANO získalo z 55 křesel v Brně 18, ODS má 14, osm KDU NK, šest Piráti, pět ČSSD a čtyři SPD.