dan, Právo

TOP 09 v letošních volbách nasadila 3649 kandidátů, což není ani polovina co ve volbách před čtyřmi lety.

Před pátou hodinou přišel mezi novináře předseda strany a pražský lídr Jiří Pospíšil. Ten řekl, že 12 procent v Praze bude uspokojivý výsledek a 15 procent úspěch. Výsledky v komunálních volbách nechtěl odhadovat.

Předseda TOP 09 a kandidát na primátora Jiří Pospíšil ve volebním štábu strany v Praze

FOTO: Roman Vondrouš, ČTK

„Musíte vzít v úvahu, že z 60 procent kandidujeme v koalicích,“ upozornil Pospíšil. Také v Praze, které byla pro TOP 09 vždy baštou, kandiduje strana v koalici se STAN a s podporou lidovců.

V senátních volbách TOP 09 navrhla pouze osm adeptů a šest podporuje. Podle Pospíšila je úspěchem, že se v levicovém obvodu na Opavsku do druhého kola dostane Herbert Pavera.

Pospíšil neočekává, že by strana žádala jeho hlavu, pokud ve volbách úplně propadnou. „Bylo by nemoudré, ve chvíli, kdy nás čeká start kampaně do evropských voleb, aby strana řešila otázky spojené s vedením,“ uvedl Pospíšil.