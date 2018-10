Volby do senátu - 1. kolo

ON-LINE: V senátních volbách sečtena třetina, zatím má nejvíc postupujících ANO a ODS

Přesně ve 14:00 se v sobotu po celé České republice uzavřely hlasovací místnosti. Skončily volby do obecních zastupitelstev a na třetině území do horní parlamentní komory. Jak strany uspěly, bude jasné v průběhu sobotního odpoledne a večera, kdy začnou výsledky nabíhat na volebním webu. Na kompletní výsledky voleb si ale budou lidé muset počkat asi až do nedělního rána.