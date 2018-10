jas, Novinky

Zeman připomněl české investice v Makedonii a tamní poměrně vysokou nezaměstnanost. „Narazili jsme i na možnost, že by zahraniční pracovní síla mohla být mimo jiné dovážena i z Makedonie,“ uvedl český prezident po jednání.

Podle Ivanova je v zemi velká nezaměstnanost zejména u mladých lidí. O vzájemné spolupráci a zahraničních investicích podle něj musí jednat kabinety obou zemí.

Celková vzájemná obchodní bilance dosahuje 170 miliónů eur, přičemž pro Makedonii je deficitní.

Pomoc při zadržení migrace



Zeman se svým protějškem hovořil rovněž o misích českých policistů, kteří v Makedonii působí v rámci boje s nelegální migrací. Českou pomoc v tomto směru ocenil i Ivanov.

Prezident Makedonie Ďorge Ivanov se dopoledne na Pražském hradě setkal s českým prezidentem Milošem Zemanem (vlevo).

FOTO: Kateřina Šulová, ČTK

„Chtěl bych vyjádřit vděk Makedonie, že ČR pomáhá,” uvedl Ivanov.

Podle českého prezidenta by měli čeští policisté v Makedonii působit i nadále. Nynější mise by měla skončit v závěru letošního roku. V budoucnu by se mohla na ochraně hranic podílet evropská agentura Frontex, do níž se pochopitelně mohou zapojit i Češi.

„Já toto setrvání podporuji, je to i v zájmu ČR,” doplnil Zeman, podle něhož jsou hranice Makedonie i hranicemi celé civilizované Evropy.