Barbora Zpěváčková, Renáta Bohuslavová, Novinky

Celou hádku způsobila nepřítomnost ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD), když se ve Sněmovně ve druhém čtení řešilo zrušení karenční doby.

Kalousek v závěru diskuze řekl, že se chce ministryně zeptat na finanční dopady, a navrhl přerušit jednání do té doby, než bude zpátky v sále. To rozčílilo Filipa, který také obnovení proplácení nemocenské v prvních třech dnech nemoci podporuje.

„Jsme svědky klasické obstrukce TOP 09. Čeho jsme dosáhli? Že neproběhne druhé čtení? To je vynikající nápad,“ kritizoval Filip.

Portugalci a Španělé se dožívají vyššího věku než my, protože je nemasakrovali v koncentračních táborech komunistů Miroslav Kalousek (TOP 09)

Kalousek na to opáčil, že nechtěl nic jiného než přítomnost ministryně v okamžiku, kdy se ve Sněmovně projednává její politická priorita. Do Filipa si rýpl kvůli jeho předchozímu výroku, že se Portugalci a Španělé dožívají vyššího věku než Češi.

„Ano máte pravdu, že Portugalci a Španělé se dožívají vyššího věku než my, ale to zejména proto, že 40 let zpátky je nemasakrovali v koncentračních táborech komunistů, vašich předchůdců,“ vmetl Filipovi.

Předseda komunistů si to nenechal líbit a Kalouskovi připomněl, že když byl Kalousek ministrem financí a projednávalo se zneužívání dotací, tak do Sněmovny také nepřišel. „Opil jste se tak, že museli přijít vaši náměstci,“ hřímal Filip.

Kalousek to označil za bolševické pomluvy a vzal si půl hodiny na jednání klubu. Mezitím do Sněmovny dorazila ministryně Maláčová. Zdůraznila, že není předkladatelkou návrhu a že byla u lékaře na zdravotním zákroku, který měla naplánovaný několik měsíců dopředu.

„Měli bychom se dohodnout, že bychom šest týdnů před volbami neměli zasedat,” glosoval diskuzi předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik.

Novela zákoníku práce, která by zrušila karenční dobu, po emotivní debatě prošla do třetího závěrečného čtení.