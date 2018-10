ren, Novinky

ÚS loni v červnu vyhověl skupině senátorů a kvůli neurčitým formulacím zrušil systém stanovování úhrad zdravotnických prostředků. Zákonodárcům dal k nápravě čas do konce letošního roku. [celá zpráva]

Ministerstvo zdravotnictví upozornilo, že bez novelizace by lidé za spoluúčast při pořizování pomůcek ročně vydali zhruba o miliardu korun navíc.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) se jedná o desítky tisíc lidí jako jsou například diabetici, stomici, paraplegici, invalidní důchodci nebo lidé, kteří používají sluchadla. Ministr věří v to, že zákon v Senátu do konce roku projde a tyto skupiny lidí neohrozí. Je ale zároveň připraven i na to, že senátoři zákon vrátí zpět do Sněmovny, i tak by ale podle něj neměla být ohrožena účinnost od 1. ledna 2019.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch

FOTO: Petr Horník, Právo

„Vůbec si nepřipouštím, že bychom zákon neschválili. Každý měsíc se bude aktualizovat seznam hrazených prostředků. Mělo by to být velmi flexibilní, pro pacienty předvídatelné. Bude hrazeno i více zdravotnických pomůcek než doposud,” komentoval přijetí zákona ministr.

Poslanci v rámci novely schválili mimo jiné i zavedení roční hranice 500 korun na doplatky za léky i pro invalidní důchodce a osoby s invaliditou III. stupně. Nyní tento limit platí pro seniory starší 70 let. Opatření by mělo začít platit od roku 2020.