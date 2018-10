Novinky, ČTK, Právo

Zelená má za to, že po prvních odhalených případech, z nichž jeden skončil smrtí, se lékaři na možnost tohoto onemocnění více zaměří. [celá zpráva]

„To, že teď tady máme potvrzené případy, tak to neznamená, že to dříve nebylo. Jakmile se objeví první potvrzený případ, tak na to lékaři potom začnou daleko více myslet,” řekla Zelená.

Zdravotní ústav v Ostravě je jediným pracovištěm v zemi schopným spolehlivě nákazu potvrdit. Ta může mít v některých případech těžký průběh a může skončit smrtí. Jindy však může proběhnout jako běžná viróza.

Studená rána komárům nesvědčí



Nebezpečný je virus zejména pro děti, seniory a osoby s oslabenou imunitou, u nichž může způsobit encefalitidu či meningitidu.

Zelená předpokládá, že případů z tuzemska bude dále přibývat. Nárůst ale zřejmě nebude tak prudký, jaký by byl například uprostřed léta. Přesnější vývoj je ale podle ní těžké odhadnout.

„Záleží to na aktivitě komárů, teď už by víceméně měla sezóna komárů u nás končit, protože jsou chladná rána, což jim úplně nevyhovuje. Nicméně se stahují do objektů, takže úplně se vyloučit nedá, že v nějakém domě mohou někoho bodnout,” míní Zelená.

Komáři rozšiřují své působiště



Fakt, že se západonilská horečka objevila právě na jižní Moravě, může mít podle Zelené souvislost s klimatickými podmínkami i vodními plochami.

„Už v minulých letech tam entomologové tento virus právě u komárů objevili. Nachází to tam už několik let po sobě,” podotkla Zelená.

„Jestliže v roce 2012 jsme je zjistili na dvou vytipovaných lokalitách, vloni již byli na všech místech, která jsme prohlíželi. Zatím ale nemůžeme potvrdit, zda u nás zimují, nebo se jedná každoročně o jedince putující k nám ze zahraničí,“ řekl Právu odborný asistent břeclavského pracoviště Krajské hygienické stanice Brno Oldřich Šebesta.

Z Ugandy do USA i Evropy



Tato původně africká virová nákaza objevená v roce 1937 v Ugandě přenášená komáry se již endemizovala od konce 90. let na většině území USA, kde se původce dostal cestou migrujících ptáků a následně jej roznášela domácí populace ptáků a komárů. V poslední době byly případy horečky evidovány zejména ve státech na jihu Evropy.

„Poslední srpnový týden přinesl 24 úmrtí, z toho sedm v Itálii, po šesti v Rumunsku a Srbsku a pět v Řecku,” připomněl před časem Rastislav Maďar, vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity.