Oldřich Danda, Jan Rovenský, Právo

Je ale skeptický v tom, zda přizvat ke dvojbloku i lidovce. Ti sice předem neodmítají, ale po loňském krachu námluv se Starosty není vyloučeno, že mohou opět zůstat na ocet.

„Rozpad spolupráce se STAN považuji za tragédii a velkou chybu. Chtěl bych obnovit původní koncept TOP 09 a STAN, který geniálně vymysleli zakladatelé strany Karel Schwarzenberg a Miroslav Kalousek, právě z toho důvodu, že TOP 09 neměla sílu v krajských a obecních volbách,“ řekl Právu Pospíšil. Podle něj je logické, když spojí síly dvě strany, které mají každá pět procent voličů, podobný program a jedna je silnější ve městech a druhá v regionech.

Lakmusovým papírkem budou volby v Praze, kde obě strany společně kandidují ve dvoukoalici, kterou podporuje KDU-ČSL. Dalším krokem by mohly být eurovolby v květnu 2019 a výhledově i sněmovní volby v roce 2021. „Vnímám, že na obou stranách je vůle utvořit do eurovoleb společný projekt,“ řekl Pospíšil.

„S lidovci to je složitější“

Spolupráce na celostátní úrovni by podle Pospíšila byla postavená jinak než v minulosti, kdy Starostové topku pouze podporovali. „Budu dělat vše, abych našel se STAN vyvážené a férové partnerství dvou rovnocenných stran. Což byl problém, protože to tak nebylo, a Starostové to vnímají úkorně,“ dodal.

Předseda STAN Petr Gazdík návrat k alianci nevylučuje, podle něj je ale zatím brzy na spekulace. „Do budoucna, vzhledem k politické situaci v ČR, bych nevylučoval vůbec nic. Je evidentní, že středopravé strany musejí aktivně spolupracovat,“ řekl Právu.

Předseda hnutí STAN Petr Gazdík.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Pokud jde o spolupráci s TOP 09 a lidovci při volbách do europarlamentu, debatu čeká až po komunálních a senátních volbách. „Principiálně se tomu rozhodně nebráníme, ale orgány STAN i schůzky s kolegy z TOP 09, KDU-ČSL či z dalších stran proběhnou po volbách,“ podotkl Gazdík.

Společnou koalici do eurovoleb s lidovci ale Pospíšil nepovažuje za reálnou. „S lidovci je to složitější. Tam, kde to půjde, bych s nimi spolupracoval, ale po zkušenostech, jak jsme domlouvali kandidáty do senátních voleb, jsem k tomu bohužel skeptičtější,“ řekl.

Podle Pospíšila by byl hlavně problém se domluvit na společném lídrovi, protože TOP 09 bude požadovat, aby se jím stal její europoslanec Luděk Niedermayer. „Těžko bychom jim mohli ustupovat, když jsme minulé volby skoro vyhráli,“ poznamenal Pospíšil. TOP 09 v eurovolbách před čtyřmi lety získala 15,95 procenta hlasů a čtyři mandáty, lidovci 9,95 procenta a tři mandáty. Vyhrálo ANO s 16,13 procenta a čtyřmi mandáty.

Najdou nadstraníka?

Předseda lidovců Pavel Bělobrádek řekl Právu, že KDU-ČSL na eurovolby zatím připravuje samostatnou kandidátku, ale že o tom, jestli jeho strana půjde na vlastní pěst nebo v koalici, se rozhodne až po říjnových volbách.

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek

FOTO: Milan Malíček, Právo

Jednání o spolupráci i účasti na koalici s TOP 09 a STAN jsou lidovci podle Bělobrádka otevřeni i proto, že v eurovolbách i koalicím stačí na zisk mandátu pět procent hlasů. „Dovedu si představit nadstranickou personu, která by měla respekt všech tří stran a byla schopna vyloučit debatu, jestli kandidátku má vést ten či onen z té či druhé strany. Hledat ale někoho takového nebude jednoduché, nikdo se nechce ztrapnit – jako ČSSD s Janem Kellerem,“ řekl.

Jako možný problém ale vidí personální obsazení zbytku kandidátky. „V europarlamentu jsme v jedné frakci, takže smysl by to dávalo. Na druhou stranu v Evropské lidové straně se hlasuje rozdílně, jsou v ní lidé od Merkelové přes Kurze po Orbána. Problém není tak se stranami, ale jak kdo hlasuje a jestli se shodneme na zásadních věcech. Celé to tedy může skončit na personáliích,“ řekl Bělobrádek.