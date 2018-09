Novinky, ČTK

Spadlé stromy zastavily dopravu mezi Střezimíří a Ješeticemi na hlavní trati z Benešova na Tábor. Stromy na koleje spadly také mezi Ostroměří a Lázněmi Bělohrad na Jičínsku, mezi Strakonicemi a Katovicemi, Pískem a Putimí, Jindřichovým Hradcem a Kardašovou Řečicí, Budišovem u Třebíče a Studencem, Moravským Krumlovem a Ivančicemi, Kroměříží a Zdounkami, Jeseníkem a stanicí Lipová Lázně. Do trolejí strom spadl mezi Opavou a Děhylovem.

Kvůli spadlým stromům je omezený provoz také na řadě silnic. Ve Sviadnově na Frýdecko-Místecku narazila dodávka do spadlých drátů, nikdo nebyl zraněn. Na Ostravsku najel nákladní vůz do spadlého stromu. Ve tříkilometrovém úseku mezi Prostějovem a Vyškovem na dálnici D46 vítr povalil dopravní značení do jízdních pruhů.

Energetici evidovali v neděli večer desítky tisíc odběrných míst bez dodávek elektřiny. ČEZ k 23:00 hlásil 140 tisíc takových odběrných míst, nejsložitější situace byla v Plzeňském, Karlovarském, Středočeském kraji a Pardubickém kraji, přidával se Olomoucký. V jižních Čechách mělo podle firmy E.ON problémy s dodávkami energie 20 tisíc domácností.

Studená fronta spojená s tlakovou níží Fabienne, jež s sebou přinesla silný vítr, zasáhla Česko už v neděli večer. Hasiči vyjížděli k popadaným stromům, na řadě míst došlo k výpadkům dodávek elektřiny. Kvůli stromům spadlým na trať stály na některých místech také vlaky, v metropoli byl omezen provoz některých tramvají. [ celá zpráva]

Bouře napáchala škody také v sousedním Německu. V bavorském kempu v neděli večer zabil padající strom 78letou ženu. Vyvrácený strom, který spadl v Epfenbachu na jihozápadě Německa v neděli večer na auto, zranil čtyřletého chlapce, který byl uvnitř.