vor, Novinky, ČTK, Právo

„Ještě nikdy jsem něco podobného neviděl, v třešňové aleji u Josefova (u Sokolova) létají stromy přes silnici, v nedaleké Krajkové to kosí smrky v lese. Není vidět na silnici, létají popelnice, značky, všechno,” uvedl občan Krajkové ležící asi 10 kilometrů od Sokolova.

Větrná smršť udeřila nejdříve právě na západě Čech, odkud velmi rychle postupovala dál a kolem osmé už se projevila i v Praze. V Herálecké ulici se strom opřel o obytný dům, informovali pražští hasiči na Twitteru.

Kvůli silnému dešti byl v hlavním městě omezen i provoz některých tramvají v Holešovicích, na Malé Straně, ve Vysočanech, u Vozovny Střešovice a na Malovance. Ve všech případech byla podle PID zaplavená výhybka.

Energetici mají pohotovost



Na řadě míst Karlovarského a Plzeňského kraje vypadávají dodávky elektrické energie. Výpadky jsou i na síti vysokého napětí. V Plzeňském kraji registrují energetici zhruba celkem 350 poruch, nejvíce na Domažlicku, následuje jih Plzeňska a Klatovsko.

„Aktuálně jsme posílili kapacity na našem dispečinku. Servisní pracovníci nemohou z bezpečnostních důvodů provádět terénní práce v noci a za bouře, takže k případným poruchám v terénu budou vyjíždět hned po svítání, pokud to počasí dovolí,” sdělila Novinkám mluvčí společnosti E.ON Martina Slavíková.

E.ON eviduje v jižních Čechách kvůli větru 15 poruch vysokého napětí. Třetina z nich je na Strakonicku. Kolik lidí je bez proudu, není jasné.

Počet pracovníků jak v terénu, tak i na dispečinku a call centru zvýšila také společnost ČEZ Distribuce. „V pohotovosti budou i externí dodavatelské firmy, které nám v případě zvýšené poruchovosti pomáhají v terénu,” uvedla mluvčí Skupiny ČEZ Soňa Holingerová.

Kvůli popadaným stromům stojí vlaky



České dráhy evidují kolem desítky přerušených spojení kvůli následkům silného větru nebo překážky na trati. V Karlovarském kraji stojí trať mezi Chebem a stanicí Marktredwitz, do spadlého stromu tam najel osobní vlak.

V Ústeckém kraji vyjížděli hasiči k popadaným stromům hlavně na Lounsku. Železniční doprava stála například v Mutějovicích, kde osobní vlak vyčkával na zmírnění silných poryvů větru. Mezi Ústím nad Labem a Lovosicemi jezdí vlaky po jedné koleji.

Ve Středočeském kraji je přerušen provoz vlaků v úseku Lužná u Rakovníka a Rakovníkem. Po najetí vlaku do stromu byla poškozena lokomotiva. „Odstraňování mimořádnosti bude trvat nejspíše několik hodin. V úseku je zavedena náhradní autobusová doprava,” uvedl na Twitteru koordinátor dopravy PID. Další vlaky stojí například na trati z Lysé nad Labem v úseku Všetaty - Dřísy, mezi stanicemi Vrané nad Vltavou a Davle a Berounem a Zdicemi.

⚠️ Aktuálně přerušen provoz též na hlavní trati na Plzeň v úseku Beroun - Zdice. Týká se regionální i dálkové dopravy. Důvodem opět pád stromu na trať. 😟 — PID (@PIDoficialni) 23. září 2018

Na západě Čech padaly stromy



„Západ Čech zasáhl v neděli v podvečer silný vítr, který by podle vydané výstrahy neměl trvat dlouhou dobu,“ uvedl mluvčí karlovarských krajských hasičů Martin Kasal na facebookových stránkách Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje.

Nejdříve silný vítr udeřil v 18:42 v Aši, kde vyvrátil strom. Minutu na to spadl strom v Nejdku na Karlovarsku přes cestu, plot a auto. Další strom leží na silnici mezi Kraslicemi na Sokolovsku a Luby na Chebsku. Ve Skalné na Chebsku spadl strom na slavnostech na stan.

Po půl osmé spadl v Mariánských Lázních strom na koleje. Stromy jsou popadané i na hlavním silničním tahu z Karlových Varů do Prahy a také u Březovské přehrady na silnici do Plzně. Čtyři osobní auta zůstala viset mezi popadanými stromy na silnici mezi Bernovem a Krajkovou. Před osmou večer najel vlak do spadlého stromu na kolejích u Pomezí nad Ohří.

Vodu hasiči čerpali v Chebu z obchodu, z radnice v Chodově na Sokolovsku a ze sklepa obytného domu v Ostrově. Stromy leží i na silnici mezi Dolními Nivami a Boučím, Olovím a Krajkovou na Sokolovsku a Děpoltovicemi a Otovicemi na Karlovarsku. Další spadlé stromy leží přes silnici v mnoha dalších obcích. V Krajkové spadl strom přes elektrické vedení. V Nové Roli na Karlovarsku hořela po úderu blesku tráva.

Silný vítr dorazil do Česka v souvislosti s tlakovou níží Fabienne, nárazy mají dosahovat až 90 km/h, na horách až 125 km/h. [celá zpráva] Meteorologové doporučují lidem, aby se při vichřici nezdržovali venku, zvláště poblíž stromů nebo neudržovaných objektů.