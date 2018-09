Barbora Zpěváčková, Novinky

Ve tři hodiny odpoledne bylo v sále přihlášených 102 poslanců. V sále jich reálně v tu dobu sedělo pouze 17. Dolní komora Parlamentu má přitom 200 členů.

Místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal (Piráti), který tou dobou schůzi řídil, Novinkám řekl, že ho nízká účast netěší. „Ale nedivím se. Ministři také nechodí. Interpelace v současné podobě nejsou příliš atraktivní. Poslanci mohou svůj čas k práci určitě využít užitečněji, například prací v kanceláři nebo jednáním,” napsal v SMS zprávě.

Na ministry se ve čtvrtek odpoledne sešlo 24 ústních interpelací, z toho většinu pokládal poslanec Dominik Feri (TOP 09) a poslankyně Věra Kovářová (STAN). Na všechny otázky ale odpovědi nedostali.

Babiš je v Salcburku



Ve vládní lavici seděla pouze ministryně financí Alena Schillerová a šéf resortu zdravotnictví Adam Vojtěch (oba za ANO), ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Později dorazil ministr dopravy Dan Ťok a šéfka resortu průmyslu Marta Nováková (oba za ANO).

Interpelace na premiéra poslanci jen přečetli, protože premiér Andrej Babiš (ANO) je na zahraniční cestě v Salcburku.

S účastí na interpelacích to nebývá většinou slavné. V minulém volebním období se jednání muselo kvůli bídné docházce několikrát přerušovat třeba i na hodiny.

Gazdík plánoval změny



Tehdejší místopředseda Sněmovny Petr Gazdík dokonce uvažoval o tom, že by se interpelace měly zkrátit. Říkal, že ministři by se měli interpelací účastnit povinně vyjma akcí, na kterých jsou nezastupitelní. Také by mělo být snahou jednotlivých klubů, aby se poslanci dostavovali. Ke změně ale nedošlo. [celá zpráva]

Podle jednacího řádu dolní komory se poslanci mohou obracet s dotazy na členy vlády buď písemně, nebo prostřednictvím ústních interpelací. Na interpelace jsou vyhrazeny čtvrtky. Odpovědi na písemné interpelace se projednávají od 9 do 11 hodin, odpovědi na ústní interpelace na předsedu a členy vlády od 14:30 do 18 hodin.