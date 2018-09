rsk, Právo

Ten by se mohl stát odborným náměstkem na ministerstvu zahraničí, které by mělo mít brzy nového šéfa – Tomáše Petříčka navrženého ČSSD.

„Pokud vím, tak by se pan Chmelař měl ucházet o funkci odborného náměstka pro evropskou sekci na ministerstvu zahraničí, kde končí pan Dürr. Bylo by to dobře, protože nemáme moc odborníků na evropské záležitosti,“ řekl ve středu Právu Babiš s tím, že Úřad vlády vypíše výběrové řízení na post evropského tajemníka.

V čele resortu zahraničí by měl stát podle návrhu sociální demokracie Tomáš Petříček, pokud ho prezident Miloš Zeman jmenuje. [celá zpráva]

Podle informací Práva za Chmelařovým odchodem ale stojí neshody s Babišem. Premiér o výměně Chmelaře začal uvažovat už během léta, rozhodl se ale až na konci srpna po návštěvě Itálie a Malty. Tam ho Chmelař doprovázel a během ní měl údajně u Babiše lobbovat za zájmy ČSSD, což předsedu vlády naštvalo.

Premiér Andrej Babiš (ANO)

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Babiš: Drogy, korupci a Romy si ohlídám sám



Pokud jde o Úřad vlády, podle premiéra čekají Strakovku změny. „Celý úřad bude přeorganizován, převezmu dohled nad protidrogovou, protikorupční, romskou agendou. Pokud jde o šéfa Úřadu vlády, tak jsme zjistili, že žádného vedoucího nepotřebujeme. Byl by to zbytečný mezičlánek, postačí náměstek pro chod úřadu,“ sdělil Babiš.

Vedením úřadu po odchodu Radka Augustina je od 28. června pověřena ředitelka kabinetu předsedy vlády Tünde Barthová, která dva roky dělala Babišovi šéfku kabinetu, když byl ministrem financí. „Šetříme, přeskupujeme lidi a snižujeme stavy,“ dodal Babiš.