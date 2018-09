Naďa Adamičková, Marie Königová, Právo

„ČR směřuje finanční pomoc do zemí, odkud přichází do Evropy nejvíc migrantů. Je to velmi důležité, protože se tak snažíme zamezit nelegální migraci, tak aby lidé zůstávali doma. K tomu jim chceme vytvořit lepší životní podmínky,“ řekl Právu Hamáček.

Každoročně proto v rámci programu Pomoc na místě posílá ČR na Blízký východ a v poslední době i do afrických zemí v oblasti Sahelu, což je africké území na jižním okraji Sahary, desítky miliónů.

Je to jediná dlouhodobě účinná prevence před nelegální migrací člen zahraničního výboru Vít Rakušan (STAN)

Celkem už půl miliardy



Od roku 2015 poskytla ČR na řešení migrace půl miliardy korun (celkově šlo na humanitární a rozvojovou pomoc za tutéž dobu 2,5 miliardy korun). Jak ministr připomněl, vláda na jaře schválila příspěvek 100 miliónů Kč do Jordánska, Libanonu a Iráku. A dále do Makedonie a Bosny a Hercegoviny na ochranu hranic a na zvládnutí azylové procedury.

Pomoc v místě považuje za správnou člen zahraničního výboru Vít Rakušan (STAN). „Je to jediná dlouhodobě účinná prevence před nelegální migrací. Byli bychom rádi, kdyby to bylo koordinováno na evropské úrovni. Aby to nebyl jen výkřik do tmy, ale byla to společná evropská politika,“ řekl Právu.

Podle místopředsedkyně zahraničního výboru Zuzany Majerové Zahradníkové (ODS) by vláda měla důsledně sledovat, jak jsou dary využity. „V případě žádostí na konkrétní projekty bychom měli mít zpětnou vazbu. A já o žádné zpětné vazbě v rámci těchto peněz nevím. Budu to proto požadovat informaci od ministra,“ řekla Právu.

Školy i voda

V srpnu se podle Hamáčka na vnitro obrátil Úřad vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR) s návrhem projektu na podporu tzv. vnitřně vysídlených osob, uprchlíků a navrátilců v Mali. V této zemi žije mimo své domovy více než 38 tisíc lidí. Dalších 130 tisíc lidí pak uteklo do okolních zemí. Do Mali míří zase uprchlíci ze sousední Mauritánie.

ČR proto poprvé poskytne 25 miliónů korun na zajištění stability a životních podmínek jak pro uprchlíky, tak pro navrátilce. Již loni se totiž zhruba 60 tisíc Malijců rozhodlo vrátit do vlasti. Počítá se mj. s výstavbou 300 obydlí, budou obnoveny vodní zdroje, zdravotnická a vzdělávací zařízení.

Vnitro oceňuje, že se v Mali chystá příští rok otevření české ambasády, protože v zemích Sahelu ČR zatím zastoupení nemá. Podle informací Práva padla volba na tuto zemi i s ohledem na to, že tam padesátka českých vojáků zajišťuje ostrahu základny velení evropské mise a cvičí místní vojáky pro boj proti islamistům. Brzy má český kontingent posílit dalších 70 vojáků.

Obětem Boko Haram

Do Nigeru, kde k humanitární krizi přispěly i útoky teroristů z islamistického hnutí Boko Haram, půjde finanční pomoc také poprvé. V regionu Diffa žije 250 tisíc uprchlíků vlastních i ze sousední Nigérie.

„Tyto osoby žijí ve velmi nepříznivých podmínkách a jsou náchylné k dalším migračním přesunům,“ upozorňuje zpráva vnitra, kterou Právo získalo.

Desetimiliónový dar sem půjde prostřednictvím organizace Care International, která vnitro oslovila. Cílem pomoci je 1600 žen ze suchých oblastí. Budou proškoleny o zemědělství a budou jim zakoupena zemědělská zvířata a plodiny.

Kromě zajištění živobytí, výdělečných příležitostí, které by mohly udržet lidi doma, bude projekt doplněn o osvětu o rizicích nelegální migrace.

Stejná organizace bude příjemcem pětimiliónového daru v Čadu, kde žije přes 174 tisíc uprchlíků. Podle zprávy vnitra je tam rozšířena akutní a chronická podvýživa u dětí a i zde hrozí, že by lidé mohli migrovat do Evropy. Pomoc se tu proto soustředí na zajištění potravin, na školení o zemědělství či o veterinární péči. A také na osvětu o nebezpečí migrace.

Do Iráku má jít deset miliónů na obnovu infrastruktury. Podle UNHCR zde žijí dva milióny vnitřně vysídlených osob a přes 260 tisíc osob uprchlo přes hranice. Po porážce Islámského státu v prosinci 2017 se lidé začali vracet. Irák má zájem především o obnovu zdravotnictví. Nynější dar navazuje na dřívější podporu uprchlického tábora, výstavbu centra pro psychicky nemocné děti a obnovu elektrické sítě. Od roku 2015 to bylo celkem 60 miliónů.