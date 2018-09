vtk, Právo

„Kaple sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie stojí na nešťastném místě. Silnice vedle ní je příliš úzká, takže nesplňuje požadované normy na svoji šířku. Navíc nám do kaple narazilo již několik aut. Potíže s těmito nepříjemnými ťukanci jsou hlavně při zimním náledí,“ řekl Právu ivančický starosta Milan Buček (TOP 09). Stěhování přijde radnici na 2,5 miliónu korun.

Odborníci nejprve podlahu kaple vylili speciálním betonem do výšky 20 centimetrů. Vytvořil krustu, která by měla při stěhování pomoci držet objekt pohromadě. Po přesunu bude beton odstraněn.

Dělníci pak obkopali celou stavbu tak, aby se dostali až pod její základy. Pod ně podsunuli ocelové nosníky, za které budou jeřáby kapličku zvedat. Původně se přepokládalo, že na přesun bude stačit jeden jeřáb. Výpočty ale ukázaly, že je kaple příliš těžká, potřeba tak budou dva stroje.

„Kaple má věžičku, takže její váha není stejnoměrně rozložená. Proto potřebujeme více techniky. Pokud by se kaplička nezvedala tím správným způsobem, tak by se nám mohla převalit, což rozhodně nechceme. Bude to ale napínavé,“ doplnil starosta.