Novinky, ČTK

„Nechceme, aby tu vládla vláda, vedená estébákem s komunisty v zádech! Věříme, že poslanci za ČSSD a demokratičtí poslanci z ANO budou mít dost odvahy a zastaví tuhle novodobou národní frontu,” napsali na Facebooku organizátoři z aktivistické skupiny AUVA.

Ti stáli i za některými z předchozích protestů namířených proti Babišovi, prezidentu Miloši Zemanovi a zapojení komunistů na vládě.

Podle Kalouska není vhodná doba



V požadavku na hlasování o vyslovení nedůvěry demonstranty podpořil poslanec a kandidát na pražského primátora Jan Čižinský, který uvedl, že pokud ho někdo osloví, hlasování podpoří. „Tato vláda je neslušnou vládou, opírá se o komunisty a my se za ni stydíme,” uvedl.

Naopak předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek na pódiu řekl, že v současné situaci by vyvolání hlasování bylo marné, protože vláda má zajištěnou podporu. "Věřím ale, že uteče několik dnů nebo měsíců a ta šance se naskytne," řekl Kalousek.

Podobně to vidí poslanec a první místopředseda lidovců Marian Jurečka, podle něhož je nutné počkat na vhodnou dobu, která by mohla nastat po říjnových komunálních volbách. Dodal, že lidé by měli svůj názor vyjádřit právě ve volbách, a to zejména do Senátu, kam se bude volit třetina senátorů. "Úloha Senátu jako pojistky demokracie znovu přichází," řekl.

Před Sněmovní ulicí měla policie připravené zátarasy, aby se demonstranti nemohli dostat přímo před budovu dolní komory, jako při protestu při hlasování o důvěře vládě.